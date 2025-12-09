Horb im Hallenfieber – Stadtteilpokal wächst über sich hinaus

Das 42. Stadtteilpokalturnier Horb wird zum Jahreswechsel 2025/2026 erneut zum Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs. Über acht Turniertage hinweg treten Jugend-, Frauen-, Ü40- und Herrenteams an. Ein neuer Finalmodus, ein breites Rahmenprogramm und ein Abschlussabend unter dem Motto „Horb feiert 2.0“ verleihen dem Turnier besondere Strahlkraft.

Vom 27. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 wird die Horber Halle zur Fußballbühne. Das Aktiventurnier umfasst 16 Mannschaften, die sich in zwei Gruppen durch einen eng getakteten Spielplan kämpfen. Bereits am Eröffnungstag beginnen die Vorrundenspiele mit den ersten Begegnungen in Gruppe A und B.

Jugend im Mittelpunkt des sportlichen Kalenders

Jeder Turniertag trägt seine eigene Handschrift. Am 27. Dezember eröffnet die B-Jugend das Turnier, gefolgt von Bambini und F-Jugend an den beiden folgenden Tagen. Die D-Jugend und die Ü40-Bezirksmeisterschaften mit zehn Teams gestalten den 30. Dezember, bevor die E-Jugend am 2. Januar übernimmt. Am 3. Januar stehen schließlich die C-Jugend, ein Frauenturnier und weitere Partien der Aktiven im Fokus. Diese breite Beteiligung zeigt die sportliche Bedeutung des Events für den gesamten Nachwuchsbereich.

Neuer Modus sorgt für zusätzliche Spannung

Eine wesentliche Neuerung prägt den Finaltag am 4. Januar: Eine Zwischenrunde, die vor die Halbfinals geschaltet ist und zu mehr Fairness und Ausgeglichenheit führen soll. Die Begegnungen beginnen mit Duellen zwischen Gruppenplatzierten, bevor sich die besten Teams für Halbfinale und Endspiel qualifizieren. Das Finale am späten Abend markiert den sportlichen Höhepunkt.

Ein dichtes Programm für die Aktivenmannschaften

Über mehrere Tage hinweg bestimmen intensive Duelle den Spielplan: Begegnungen unter anderem wie SV Wachendorf 1930 gegen SV Vollmaringen, SG Altheim/Grünmettstetten gegen SGM Talheim oder FC Horb gegen SG Bildechingen/Nordstetten prägen die Vorrunde. Die Vielzahl der Partien verdeutlicht die sportliche Wertigkeit des Turniers und die Bedeutung jeder einzelnen Begegnung für die Gruppentabellen.

Rahmenprogramm setzt besondere Akzente

Unterstützt von der Firma Kipp wird das Rahmenprogramm erneut zu einem festen Bestandteil des Turniers. Spitzensportler zeigen in den Pausen ihr Können und sorgen für zusätzliche Höhepunkte. Über die Homepage und den Instagram-Kanal @sgag.offical berichten die Organisatoren in Echtzeit über Ergebnisse und Entwicklungen.

Perfekte Arbeitsteilung für ein reibungsloses Turnier

Der FC Grünmettstetten sorgt während aller Turniertage für das leibliche Wohl der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die SG Altheim/Grünmettstetten trägt die sportliche Verantwortung und stellt den ordnungsgemäßen Ablauf sicher. Diese Zusammenarbeit bildet das organisatorische Fundament des Stadtteilpokalturniers.

Ein Abschlussabend als gemeinsamer Höhepunkt

Am 5. Januar findet mit der großen Siegerehrung der gesellschaftliche Abschluss statt. Unter dem Motto „Horb feiert 2.0“ sorgen DJ Seamless und DJ Wayne, bekannt aus dem Kraftwerk Rottweil, für die musikalische Kulisse. Dieser Abend verbindet sportlichen Erfolg, Gemeinschaft und regionale Identität – genau das, was das Stadtteilpokalturnier seit Jahrzehnten ausmacht.