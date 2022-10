„Hoppla, da ist viel möglich für uns“ – Gute Stimmung in der Festung Grasbrunn Kreisklassist noch ungeschlagen

Grasbrunn – So beschreibt das zumindest der Coach selbst – freilich mit einem Augenzwinkern. Denn nachdem Grasbrunn in seiner Abwesenheit einen 1:0-Sieg eingefahren hat, „weiß die Mannschaft jetzt, dass sie auch mit anderen Trainern gewinnen kann“, sagt De Prato und lacht. „Deshalb muss ich erst mal schauen, ob ich am Dienstag noch im Amt bin.“

Dass der Coach – er war wegen eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verhindert – zu derlei Scherzen aufgelegt ist, zeigt bereits die gute Stimmung in Grasbrunn. Ein Grund hierfür ist sicher der gelungene Saisonstart: Mit vier Siegen und drei Unentschieden rangiert der noch ungeschlagene TSV aktuell auf Tabellenrang vier in der Kreisklasse 6 – bloß einen Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Höhenkirchen.

Garant für den bisherigen Erfolg ist vor allem die ligaweit stärkste Abwehr, die in sieben Partien erst sechs Gegentreffer zugelassen hat. Ein wichtiger Faktor ist dabei Keeper Alexander Stephinger, mit dem seine Elf einen „sehr guten Torwart“ zwischen den Pfosten habe, betont De Prato. Dazu kommt am anderen Ende des Platzes in Andreas Hercog ein Stürmer, der aktuell so zuverlässig trifft, als hätte er eine Fernbedienung für den Fußball in der Tasche: Sein Elfmetertor in Hohenlinden war schon der sechste Saisontreffer für den 21-Jährigen, der vergangene Saison noch von Verletzungen ausgebremst wurde.