Hoppe köpft Nortorf zum ersten Auswärtssieg

– Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Nortorf hat seinen ersten Auswärtssieg in der neuen Spielklasse gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling setzte sich am dritten Spieltag mit 1:0 (1:0) beim Mitaufsteiger Husumer SV durch. In einer über weite Strecken intensiven Begegnung machte ein Kopfball von Hoppe in der 39. Minute den Unterschied. Nach drei Partien steht Nortorf damit bei zwei Siegen, einer Niederlage und sechs Punkten auf Tabellenplatz fünf.

In Husum entwickelte sich zunächst die erwartet umkämpfte Partie. Die Gastgeber von Trainer Michael Schmidt gingen mit hoher Intensität zu Werke, doch auch Nortorf fand offensiv immer wieder Wege in gefährliche Räume. Chancen gab es im ersten Durchgang auf beiden Seiten.

Dass sich beide Mannschaften aus der vergangenen Saison gut kannten, war zwar nicht der Fall – wohl aber ihre ähnliche Ausgangslage: Sowohl Nortorf als Meister der Verbandsliga West als auch Husum als Meister der Verbandsliga Nord hatten im Sommer den Sprung in die Landesliga geschafft.

Hoppe steht am zweiten Pfosten richtig

Den entscheidenden Moment der Begegnung hatten schließlich die Gäste. In der 39. Minute kam eine Hereingabe bis an den zweiten Pfosten, wo Hoppe richtig stand und den Ball per Kopf zur 1:0-Führung verwertete. Mit diesem knappen Vorsprung ging Nortorf in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich der Charakter der Partie. Während in den ersten 45 Minuten noch Möglichkeiten auf beiden Seiten entstanden waren, wurde das Geschehen nun deutlich chancenärmer. Nortorf konzentrierte sich zunehmend darauf, den knappen Vorsprung zu verteidigen.

Das gelang mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Husum suchte zwar den Weg zum Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber keine entscheidende Lücke. Bräunling reagierte in der Schlussphase mit mehreren Wechseln und brachte frische Kräfte, um die Führung über die Zeit zu bringen.

Die Nortorfer Defensive hielt stand – und so reichte Hoppes Treffer aus der ersten Hälfte zum ersten Auswärtssieg der Saison. Für den Aufsteiger war es zugleich ein versöhnlicher Abschluss der ersten englischen Woche. Nach drei Landesliga-Partien stehen sechs Punkte auf dem Konto. Damit belegte Nortorf nach dem dritten Spieltag Rang fünf.

Nun bekommt die Mannschaft erstmals etwas mehr Zeit zwischen zwei Ligapartien. Am Samstag, 15. August, empfängt Nortorf um 12.30 Uhr die zweite Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08. Auf den TuS wartet damit eine anspruchsvolle Aufgabe: Die Flensburger gingen mit neun Punkten aus ihren ersten drei Partien als Tabellenführer in den vierten Spieltag.

Husumer SV – TuS Nortorf 0:1

Husumer SV: Bennit Rohloff, Johan Tade Siebels, Raghib Hasan, Flemming Westensee, Tjerk Hansen, Islam Baouche (46. Kevin Knoll), Hannes Backsen, Hawas Hasan (62. Ferhat Dogan), Leven-Meiko Jensen (75. Michael Pavlenok), Saleh Beko (75. Nick Böckmann), Daouda Soumah (67. Marwin Martensen) - Trainer: Michael Schmidt

TuS Nortorf: Florian Gerloff, Jarmo-Lukas Schmidt, Jan Niklas Boysen, Tristan Hoppe (69. Leon Gehrke), Luca Groth, Paul Falk, Mika Jöhnck (73. Jasper Schwarz), Mats Behrens (92. Jona Müller), Lasse Böttcher, Alexander Gerst (83. Fabian Levi Kraemer), Malte Lucht (73. Paul Christian Pöhls) - Trainer: Jan-Niclas Bräunling

Schiedsrichter: Lutz Jessen - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tristan Hoppe (39.)