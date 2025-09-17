Hoose erkrankt - Neitzel springt bei St. Paulis U23 ein

Der FC St. Pauli II muss auf unbestimmte Zeit ohne seinen Cheftrainer Benny Hoose auskommen. Der 36-Jährige ist erkrankt und steht der U23-Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Wie lange der Ausfall dauern wird, bleibt offen.

Für den Übergang hat der Klub eine erfahrene Lösung gefunden: Karsten Neitzel übernimmt die Betreuung der Regionalliga-Mannschaft. Der 57-Jährige war in den 1990er-Jahren Bundesliga-Profi unter anderem beim SC Freiburg und ist seit Jahrzehnten als Trainer tätig. Nach Stationen in Bochum und Kiel, wo er die Störche 2015 bis in die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga führte, arbeitet er seit 2023 als Scout für St. Pauli. Nun wechselt er kurzfristig an die Seitenlinie.