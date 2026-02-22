Hoormann kehrt im Sommer zu Eiche Wehm zurück von E. L. · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Eiche Wehm

Der SV Eiche Wehm verstärkt sich zur Saison 2026/2027 mit Jannik Hoormann. Der Mittelfeldspieler kehrt zu seinem Jugendverein zurück, nachdem er zuletzt für den SV Sparta Werlte aktiv war.

Rückkehr zum Jugendverein Der SV Eiche Wehm hat die Verpflichtung von Jannik Hoormann bekanntgegeben. Der Mittelfeldspieler wird ab der Saison 2026/2027 wieder das Trikot seines Jugendvereins tragen. Bereits in seiner Jugend spielte Hoormann für Eiche Wehm, nun kehrt er nach mehreren Stationen im Fußball zurück.

Auch der SV Sparta Werlte bestätigte den Wechsel. Dort war Hoormann zuletzt aktiv und gehörte zum Kader der ersten Mannschaft. 40 Spiele für Sparta Werlte

Für den SV Sparta Werlte absolvierte Hoormann bislang 40 Spiele. Dabei erzielte er 11 Tore und bereitete weitere 11 Treffer vor. Zuvor sammelte Hoormann unter anderem Erfahrung im Profifußball und stand beim SV Meppen in der 3. Liga unter Vertrag. Im Sommer 2026 wird er nun ein neues Kapitel beginnen, bei seinem früheren und zukünftigen Verein, dem SV Eiche Wehm.