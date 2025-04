Honhardt gleicht in letzter Minute aus

TV Rot am See Rot am See

Die Platzherren bestimmten bei windigen äußeren Bedingungen von Beginn an das Spielgeschehen und erspielten sich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Daher war es umso überraschender, dass die Gäste mit ihrem ersten gefährlichen Vorstoß die 1:0-Führung erzielten, als der TVR-Torjäger Jan Wagner nach einer Viertelstunde mit einem wahren Sonntagsschuss aus 16 m genau in den Winkel traf. Dennoch blieben die Hausherren weiter spielbestimmend und setzten die Gästeabwehr enorm unter Druck. Weitere Chancen für den Gastgeber schlossen sich an, doch mit Glück und Geschick verteidigte der TVR sein Gehäuse. In der 38. Minute wurde Mario Fetsch auf halblinks der Ball in den Lauf gelegt, und dieser schob das Leder aus 18 m am herauseilenden TVR-Torhüter Richard Sabanovic vorbei zum längst fälligen 1:1-Ausgleich ins Netz, mit dem dann auch die Seiten gewechselt wurden. Den besseren Start in die zweite Halbzeit legten die "Rot-Schwarzen" hin, als Emmanuel Forson nach einem Traumpass von Jan Wagner auf und davon lief, den aus seinem Strafraum herauslaufenden FCH-Keeper umkurvte und das Leder zur 2:1-Führung ins leere Tor schoss. Die Heimelf steckte aber auch dies gut weg und bestimmte weiterhin mehr oder weniger eindeutig das Spielgeschehen. Weil sie es aber versäumte, ihre durchaus vorhandenen Chancen zu verwerten, blieb der knappe Vorsprung der Rot am Seer bis kurz vor Schluss bestehen, so auch als eine Hereingabe von Mario Fetsch in der 73. Minute auf die Latte flog und Julian Munz mit einem Schuss aus 10 m ebenfalls nur das Quergestänge traf (80.). Der TVR hätte allerdings kurz davor den Sack zumachen können, doch Benjamin Früh schoss volley aus 5 m drüber und verpasste damit die vorzeitige Entscheidung (78.). Das sollte sich schließlich noch rächen, denn nachdem Joshua Barthelmäß in der vorletzten Minute die gelb-rote Karte erhielt, erzielte Fabian Rau mit einem weit geschlagenen Ball aus über 30 m doch noch den verdienten, aber für die Gäste bitteren 2:2-Ausgleich, wobei Sabanovic keine allzu glückliche Figur machte. In der fünfminütigen Nachspielzeit drängten die Honhardter dann sogar noch auf den Siegtreffer, doch letztendlich nahm der TVR einen redlich erkämpfen Punkt mit nach Hause und hielt damit einen harten Konkurrenten weiter auf Distanz.