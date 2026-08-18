Honecker trifft doppelt in der Nachspielzeit, Al Saleh dreifach Maximilian Honecker traf für den JFV Bremen zweimal in der Nachspielzeit zum 2:2, Emad Al Saleh erzielte beim 6:0 des JFV Calenberger Land einen Dreierpack. Für den JFV A/O/B/H/H verlief der Saisonstart dagegen mit einer 1:5-Niederlage gegen den SV Eichede alles andere als glücklich. von SN · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser

Symbolbild JFV A/O/B/H/H – Foto: Jörg Struwe

Am 1. Spieltag der U19 Regionalliga Nord setzte sich der JFV Calenberger Land mit 6:0 gegen den SV Werder Bremen durch. Der JFV Bremen holte beim HSC Hannover nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt, während der JFV A/O/B/H/H zum Auftakt deutlich unterlag.

Der Eimsbütteler TV gewann gegen den SC Nienstedten mit 2:1. Emre Sener erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer.





Der Blumenthaler SV setzte sich mit 4:2 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim durch. Lennart Plat traf zweimal für die Gäste und erzielte unmittelbar nach der Pause das 2:2. Anschließend brachten Ayub Bouiyoaran und Naiym Zaher Blumenthal auf die Siegerstraße.









Der VfB Oldenburg gewann gegen den Niendorfer TSV mit 3:1. Nach einem 1:1 zur Pause trafen Hassan Kaawar und Joel Büßelmann in der zweiten Halbzeit für die Gastgeber.



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Für den JFV A/O/B/H/H begann die Saison mit einer 1:5-Niederlage gegen den SV Eichede. Die Mannschaft von Trainer Alexander Weser lag bereits nach 28 Minuten mit 0:4 zurück. Luka Zehe erzielte zwei Treffer für Eichede, Linus Hoops traf in der 81. Minute für den JFV.--> Artikel: U19-Fehlstart: JFV A/O/B/H/Heeslingen kassiert 1:5 daheim





Eine Aufholjagd in der Nachspielzeit gelang dem JFV Bremen beim HSC Hannover. Die Gastgeber führten bis in die Schlussminuten mit 2:0. Maximilian Honecker verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit und erzielte drei Minuten später auch den 2:2-Ausgleich.





Der FC Eintracht Norderstedt gewann beim JFV Lübeck mit 3:2. Mikail Isbara erzielte zwei Treffer und brachte Norderstedt damit auf Kurs. Lübeck kam nach einem 0:3-Rückstand noch auf 2:3 heran.