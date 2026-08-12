Hondelage will im Pokal rotieren

Der MTV Hondelage trifft in der zweiten Runde des Bezirkspokals Braunschweig auf den VfB Rot-Weiß Braunschweig. Beide Mannschaften haben ihre Auftaktpartien im Wettbewerb gewonnen. Hondelage setzte sich beim TSKV Goslar mit 16:0 durch, Rot-Weiß gewann beim SV Innerstetal mit 4:1. Trainer Rafael Schindzielorz kündigt für die Partie zahlreiche Wechsel an.
Hondelage führte in Goslar bereits zur Pause mit 7:0 und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel weiter aus. Michel Rühling und Koulibaly erzielten jeweils vier Treffer. Außerdem trafen Braun-Roig, Schmidt, Slotta und Broders. Hinzu kam ein Eigentor der Gastgeber.
Rot-Weiß Braunschweig musste sich beim SV Innerstetal mit 4:1 durchsetzen. Ein Eigentor brachte den VfB in der 18. Minute zunächst in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dag sorgten Omarkhiel und Karabudak für die weiteren Treffer.
Für Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz steht im Pokal vor allem die Belastungssteuerung des Kaders im Vordergrund. Die Qualität des Gegners hebt er dennoch hervor. „Mit Rot-Weiß wartet eine sehr gute Mannschaft auf uns. Die haben sich enorm verstärkt und werden auch eine gut Saison spielen.“
Gegen den VfB sollen deshalb viele Spieler zum Einsatz kommen. „Wir werden heute sehr viel durch wechseln damit alle ihr Spielzeit bekommen.“ Angeschlagene Akteure werden dagegen geschont. „Wir sehen den Pokal nicht sehr wichtig an. Alle angeschlagenen Spieler werden auch nicht zum Einsatz kommen.“
Damit geht Hondelage die zweite Pokalrunde mit einer veränderten personellen Ausrichtung an. Nach dem deutlichen Erfolg in Goslar wartet mit Rot-Weiß Braunschweig nun ein Gegner, den Schindzielorz deutlich höher einschätzt.