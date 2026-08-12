Hondelage will im Pokal rotieren In der zweiten Runde des Bezirkspokals empfängt der MTV Hondelage den VfB Rot-Weiß Braunschweig von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der MTV Hondelage trifft in der zweiten Runde des Bezirkspokals Braunschweig auf den VfB Rot-Weiß Braunschweig. Beide Mannschaften haben ihre Auftaktpartien im Wettbewerb gewonnen. Hondelage setzte sich beim TSKV Goslar mit 16:0 durch, Rot-Weiß gewann beim SV Innerstetal mit 4:1. Trainer Rafael Schindzielorz kündigt für die Partie zahlreiche Wechsel an.

Hondelage führte in Goslar bereits zur Pause mit 7:0 und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel weiter aus. Michel Rühling und Koulibaly erzielten jeweils vier Treffer. Außerdem trafen Braun-Roig, Schmidt, Slotta und Broders. Hinzu kam ein Eigentor der Gastgeber. Rot-Weiß Braunschweig musste sich beim SV Innerstetal mit 4:1 durchsetzen. Ein Eigentor brachte den VfB in der 18. Minute zunächst in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dag sorgten Omarkhiel und Karabudak für die weiteren Treffer.