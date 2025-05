– Foto: Dominik Kues

Hondelage warnt vor Leiferde: "Das wird ein ganz anderes Spiel" Zwei Nachholspiele am Mittwoch – für Hondelage geht es um den Anschluss, für Schwicheldt und Lafferde ums Polster Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 2 Gr. Lafferde Hondelage VfL Leiferde Schwicheldt

Am Mittwochabend stehen in der Bezirksliga Braunschweig 2 zwei Nachholspiele an. Der Tabellendritte MTV Hondelage (3./51 Punkte) will im Heimspiel gegen den VfL Leiferde (11./31 Punkte) seine Aufstiegsambitionen untermauern. Zeitgleich treffen mit dem SV Teutonia Groß Lafferde (9./33 Punkte) und dem TSV Schwicheldt (10./32 Punkte) zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Besonders im Fokus steht Hondelage-Trainer Rafael Schindzielorz, der vor der Partie klare Worte findet.

MTV Hondelage – VfL Leiferde (Mittwoch, 18:30 Uhr) Trainer Rafael Schindzielorz wollte nach dem Sieg gegen Schandelah eins loswerden: "Erstmal muss man dem MTV Schandelah-Gardessen ein großes Lob aussprechen, dass die die Saison so noch zu Ende bestreiten, dass es wirklich eine sehr faire Mannschaft ist, die ja am Ende der Saison abgemeldet wird und dann leider keinen Herrenfußball mehr spielen wird. Deswegen erstmal ein groß Lob an die Mannschaft."

Morgen, 18:30 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage VfL Leiferde VfL Leiferde 18:30 PUSH Nach dem überzeugenden 6:0 gegen Schlusslicht Schandelah ist die Stimmung bei MTV Hondelage gut – doch von Selbstzufriedenheit will Trainer Rafael Schindzielorz nichts wissen: „Gegen Schandelah waren wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, aber mir hat im letzten Drittel etwas die Konsequenz gefehlt. Wir hätten das Spiel sogar noch höher gewinnen können.“