Hondelage vor dem Start: "Wir wollen wieder oben mitspielen"

Highlight der Vorbereitung: Der Test gegen die Eintracht. – Foto: Friedhelm Brauner

Kurz vor dem Start der neuen Bezirksliga-Saison haben wir mit Rafael Schindzielorz, dem Trainer des MTV Hondelage, gesprochen. Die Mannschaft beendete die vergangene Spielzeit als Tabellenzweiter – nun soll der nächste Anlauf folgen. Im Gespräch zeigt sich der Coach kritisch mit der Vorbereitung, formuliert aber klare Ziele für die neue Saison.

Rafael Schindzielorz nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er auf die Wochen vor dem Saisonstart blickt. „Mit der Vorbereitung bin ich ganz und gar nicht zufrieden. Wir mussten teilweise das Training absagen oder haben nur mit acht Mann trainiert“, berichtet der MTV-Coach. Der Grund: Urlaubsbedingt fehlte zeitweise fast eine komplette Mannschaft. „Es waren in den letzten zwei Wochen zehn Spieler gleichzeitig im Urlaub.“ Immerhin: In den finalen Einheiten vor dem ersten Punktspiel steht der Großteil des Kaders wieder zur Verfügung. „Zum Glück sind jetzt wieder die meisten da, sodass wir die letzten zwei Einheiten vorm ersten Spiel vernünftig trainieren können.“

Auch wenn die Vorbereitung und die 1. Pokalrunde (Anm. d. Red.: 0:5 Niederlage gegen Viktoria Thiede) alles andere als optimal verlief, blickt Schindzielorz mit vorsichtigem Optimismus auf den Saisonstart: „Ich hoffe, dass wir gut in die Saison starten, trotz der Vorbereitung.“ Der Coach habe das Gespräch mit seiner Mannschaft gesucht und ist überzeugt von einem guten Start: „Ich habe diese Woche nochmal zur Mannschaft gesprochen und denke, dass wir jetzt gut starten.“ Am Sonntag geht es um 14 Uhr in Rautheim um die ersten Punkte dieser Spielzeit.