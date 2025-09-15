Hondelage unterliegt im Spitzenspiel deutlich

Im Spitzenspiel des sechsten Spieltags der Kreisliga Braunschweig setzte der Lehndorfer TSV ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den bis dato ungeschlagenen MTV Hondelage feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy einen überzeugenden 5:2-Heimsieg – vor allem dank einer furiosen ersten Halbzeit und eines überragenden Linus Beith, der gleich drei Treffer beisteuerte.

Dabei begann die Partie vielversprechend aus Sicht der Gäste: Jean-Pascal Slotta brachte den MTV Hondelage in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. „Wir haben die ersten 30 Minuten alles im Griff gehabt und sehr gut gespielt“, bilanzierte Trainer Rafael Schindzielorz.

Direkt nach der Pause erhöhte erneut Beith auf 4:1 (46.). Hondelage verkürzte zwar noch durch Linas Benjamin Helmdach (76.), doch Beith setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand (87.).

Doch der Spielverlauf kippte abrupt: Innerhalb von nur 24 Minuten stellte Lehndorf die Weichen auf Sieg. Zunächst glich Linus Beith aus (19.), dann trafen Tobias Berger (35.) und Thorben Woyde (38.) zur 3:1-Führung. "Wir haben leider den Faden verloren und Lehndorf hat unsere Fehler eiskalt bestraft."

Schindzielorz: Wechsel in der Defensive mit Folgen

Hondelages Trainer führte die Wende auch auf personelle Umstellungen zurück: „Wir mussten unsere Viererkette auf drei Positionen wechseln – das hat man sofort gemerkt“, so Schindzielorz.

Defensiv zeigte sich der MTV ungewohnt anfällig. Die sonst stabile Abwehr, die in den ersten fünf Spielen nur zwei Gegentore zugelassen hatte, konnte der Lehndorfer Offensive kaum standhalten.

Lehndorf übernimmt Tabellenführung

Mit dem Heimsieg übernimmt der Lehndorfer TSV die Tabellenführung zurück. Die Mannschaft steht nun bei 15 Punkten aus sechs Spielen und kommt auf beeindruckende 26:8 Tore – Ligabestwert.

Der MTV Hondelage fällt auf Rang drei zurück, bleibt aber punktgleich mit dem zweitplatzierten FC Heeseberg (je 13 Punkte). Der Auftritt in Lehndorf war ein Rückschlag, aber kein Grund zur Unruhe – die Saison ist lang, und der MTV bleibt in der Spitzengruppe.

Lehndorfer TSV – MTV Hondelage 1909 5:2

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Tobias Berger, Jasper Schmidt, Vincent Wöbcke (77. Jannik Lemke), Linus Beith, Nicolas Konradt (85. Leon-Alexander Konradt), Fynn Höhl, Thorben Woyde (69. Rouven Vogel) - Trainer: Hendrik Boy

MTV Hondelage 1909: Lukas Otto, Léon Benneckenstein, Jean-Pascal Slotta, Jakob Märtens, Linas Benjamin Helmdach, Nils-Daniel Schwencke, Gian-Luca Vergien (94. Tim Kanngießer), Amed Koulibaly, Michel Broders, Nino Lo Bianco (23. Niklas Mädler), Niklas Gottsleben - Trainer: Rafael Schindzielorz

Schiedsrichter: Nick Scherl

Tore: 0:1 Jean-Pascal Slotta (14.), 1:1 Linus Beith (19.), 2:1 Tobias Berger (35.), 3:1 Thorben Woyde (38.), 4:1 Linus Beith (46.), 4:2 Linas Benjamin Helmdach (76.), 5:2 Linus Beith (87.)