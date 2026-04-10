Hondelage unter Zugzwang – Lauingen reist mit Selbstvertrauen an

– Foto: Friedhelm Brauner

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie steht der MTV Hondelage unter Druck. Gegen den Tabellensechsten SV Lauingen-Bornum soll die Trendwende gelingen – doch das Hinspiel mahnt zur Vorsicht.

Während Hondelage nach starkem Saisonverlauf zuletzt an Stabilität eingebüßt hat, konnte Lauingen-Bornum als Aufsteiger bislang eine solide Spielzeit absolvieren und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Die Partie bietet beiden Teams die Chance, sich im engen Verfolgerfeld weiter zu positionieren.

Am 23. Spieltag empfängt der Tabellenfünfte MTV Hondelage 1909 (30 Punkte) den direkt dahinter platzierten SV Lauingen-Bornum (28 Punkte). Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Die Gastgeber warten seit vier Spieltagen auf einen Sieg, zuletzt gab es ein 2:2 gegen den VfL Leiferde. Insgesamt wirkt die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz derzeit anfällig, insbesondere defensiv.

Lauingen-Bornum hingegen präsentierte sich auch im Nachholspiel gegen den TSV Schwicheldt stabil (2:2) und punktete regelmäßig. Die Mannschaft überzeugt vor allem durch ihre kompakte und aggressive Spielweise gegen den Ball.

Das Hinspiel endete deutlich: Lauingen-Bornum setzte sich mit 4:0 durch. Bereits damals offenbarte Hondelage Probleme im Spielaufbau gegen das frühe Pressing des Gegners. Tore von Frohbart, Jaworski, Rosburg und Evers entschieden die Partie klar zugunsten des Aufsteigers.

Diese Begegnung dürfte im Hinterkopf der Gastgeber eine Rolle spielen – zugleich liefert sie einen klaren taktischen Fingerzeig.

Stimme zum Spiel

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz erwartet erneut eine intensive Partie: „Wir wollen nach drei Niederlagen in Folge wieder ein positives Ergebnis erzielen. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die vorne sehr früh stört und aggressiv mit viel Druck gegen den Ball spielt. Wir müssen versuchen, Ruhe zu bewahren und die erste Kette zu überspielen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir gute Chancen.“

Zugleich verweist er auf personelle Engpässe: „Personell sieht es leider nicht so gut aus, aber wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz bringen.“

Entscheidend dürfte sein, wie gut Hondelage mit dem aggressiven Pressing der Gäste zurechtkommt. Gelingt es, die erste Pressinglinie zu überspielen, eröffnen sich Räume. Andernfalls droht erneut ein Spiel unter Druck – mit entsprechenden Risiken.

Lauingen-Bornum wird dagegen versuchen, seine kompakte und laufintensive Spielweise durchzusetzen und die Unsicherheiten des Gegners früh auszunutzen.