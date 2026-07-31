Hondelage startet Pokalmission mit Blick auf den Saisonauftakt

– Foto: Volkhard Patten

Eine Woche vor dem Start in die Bezirksliga-Saison steht für den MTV Hondelage die erste Pflichtaufgabe an. Im Bezirkspokal Braunschweig wartet mit dem TSKV Goslar ein weitgehend unbekannter Gegner. Trainer Rafael Schindzielorz sieht die Partie als wichtigen Test unter Wettbewerbsbedingungen.

Nach rund vier Wochen Vorbereitung geht es für Hondelage erstmals um ein Pflichtspielergebnis. Trainer Rafael Schindzielorz nutzt die Partie dabei auch als Gradmesser für den aktuellen Entwicklungsstand seiner Mannschaft.

Für den MTV Hondelage beginnt die neue Spielzeit mit einem K.o.-Duell. In der ersten Runde des Bezirkspokals Braunschweig gastiert die Mannschaft am 2. August beim TSKV Goslar. Nur eine Woche später startet die reguläre Bezirksliga-Saison.

Die Vorbereitung verlief für Hondelage nicht ohne Herausforderungen. Immer wieder fehlten Spieler aufgrund von Urlaub, was Auswirkungen auf Trainingsbetrieb und Testspiele hatte.

„Wir sind seit circa vier Wochen in der Vorbereitung. Ein großer Teil lag im Fitnessbereich. Da hatten wir in der letzten Saison echt Probleme“, erklärt der Trainer. Die körperliche Grundlage soll in diesem Sommer gezielt verbessert werden.

„Leider sind immer mal wieder Spieler im Urlaub, was sich dann auf das Training beziehungsweise Freundschaftsspiele ausgewirkt hat. Trotzdem bin ich mit den ersten Wochen sehr zufrieden. Die Jungs haben gut mitgezogen“, sagt Schindzielorz.

Die Testspiele wurden bewusst genutzt, um verschiedene Varianten auszuprobieren. „Die Spiele haben wir als Training gesehen und viel ausprobiert. Im Spielsystem, aber auch das Positionsspiel lagen da sehr im Vordergrund“, so der Coach.

Dabei zeigte die Mannschaft unterschiedliche Gesichter. Gegen den Lehndorfer TSV überzeugte Hondelage und konnte die Partie gewinnen, während gegen Rot-Weiß und Essinghausen noch deutliche Schwächen sichtbar wurden.

„Es gab Spiele wie gegen Lehndorf, wo wir sehr gut standen und das Spiel auch gewonnen haben, aber auch Spiele wie gegen Rot Weiß und Essinghausen, wo wir sehr viele Probleme hatten. Daran müssen wir arbeiten“, erklärt Schindzielorz.

Unbekannter Gegner und klare Zielsetzung

Zum ersten Pflichtspiel der Saison kann der Hondelager Trainer den Gegner nur schwer einschätzen. Der TSKV Goslar tritt mit einer neu formierten Mannschaft an.

„Zum Gegner kann ich leider nicht viel sagen, weil es eine komplett neue Mannschaft ist“, sagt Schindzielorz. Die eigene Zielsetzung ist dennoch eindeutig: „Wir fahren da hin, um eine Runde weiterzukommen.“

Dabei macht der Trainer keinen Unterschied zwischen Pokal und Liga. „Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Mir ist das egal, ob Punkt- oder Pokalspiele, ich will immer den maximalen Erfolg meiner Mannschaft.“

Personell entspannt sich die Situation vor dem Pokalstart. Viele zuletzt fehlende Spieler kehren aus dem Urlaub zurück, sodass Hondelage wieder mit einer breiteren Mannschaft arbeiten kann.

„Zum Glück kommen die meisten Spieler jetzt wieder aus dem Urlaub zurück, wo wir nochmal richtig Gas geben können. Zum Pokalspiel habe ich den größten Teil der Mannschaft wieder zurück“, berichtet Schindzielorz.

Für den Trainer bleibt jedoch eine zentrale Voraussetzung entscheidend: die Fitness jedes einzelnen Spielers. „Dafür muss jeder Spieler fit sein, sonst kriegt man dadurch Probleme.“

Ein erster Prüfstein vor dem Ligaauftakt

Das Pokalspiel in Goslar bietet Hondelage die Möglichkeit, die Fortschritte aus der Vorbereitung erstmals unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen. Eine Woche vor dem Bezirksliga-Start geht es dabei nicht nur um das Weiterkommen, sondern auch um Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben.

Der Anspruch des MTV ist klar formuliert: Die Mannschaft möchte mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.