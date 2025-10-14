Hondelage reist zum Aufsteiger Lauingen-Bornum – Schindzielorz warnt

„Lauingen-Bornum ist nach vorne ein sehr aggressiver Gegner, der vorne sofort Druck erzeugt. Und das beherrschen sie wirklich sehr gut“, warnte Schindzielorz im Vorfeld. Der MTV-Coach weiß, dass sein Team auf einen unangenehmen Gegner trifft: „Für uns gilt es, da Ruhe zu bewahren. Bei diesem Gegner werden noch einige Mannschaften Punkte liegen lassen.“

Der Aufsteiger untermauerte seine Stärke zuletzt mit einem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Leiferde. Besonders Marc Rosburg präsentierte sich mit zwei Treffern in Topform. Der MTV hingegen reist mit großem Selbstvertrauen an: Zwei Spiele in Serie ungeschlagen, 14 erzielte Tore in diesen beiden Partien – die Offensive um Michel Broders läuft derzeit auf Hochtouren.

Mit einem Sieg in Bornum könnte Hondelage seine Position in der Spitzengruppe weiter festigen und den Rückstand auf Tabellenführer Lehndorf verkürzen. Allerdings warnt Schindzielorz davor, den Gegner zu unterschätzen.