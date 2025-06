Hondelage im Testspiel-Highlight gegen Eintracht Braunschweig

– Foto: Roland Schäfer

Am Ende siegte der Zweitligist standesgemäß mit 13:0. Doch das Ergebnis war wie so oft in Testspielen zweitrangig. Im Vordergrund stand das Event, das die Verantwortlichen des MTV über Wochen hinweg vorbereiteten und so einen fantastischen Rahmen für ein Spiel schafften, welches so sonst nicht oft auf der Tagesordnung eines Bezirksligisten steht.

Zustande kam das Spiel vor allem dank des hartnäckigen Einsatzes von MTV Coach Rafael Schindzielorz, der guten Kontakt zu Verantwortlichen der Eintracht pflegt und konsequent den Plan eines Testspiels gegen den Zweitligisten verfolgte. "Ich war schon lange hinter dem Spiel her. Und dieses Jahr hat es endlich geklappt", so Schindzielorz auf Nachfrage von FuPa. Auf die Frage, ob sein Team bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison sei, ergänzt er: "Wir haben mit der Vorbereitung noch nicht gestartet, das Spiel gegen die Eintracht haben wir zwischengeschoben. Die Jungs haben noch bis zum 3. Juli frei, am 3. August steht unser erstes Pflichtspiel an. Testspiele sind bereits gegen Meverode-Heidberg, Wenden und den TUS Essenrode geplant.