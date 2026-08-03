Hondelage feiert 16:0-Gala zum Pokalauftakt

Bereits früh deutete sich an, dass die Kräfteverhältnisse klar verteilt waren. Zwar benötigte der Bezirksligist aus Hondelage rund zwanzig Minuten, ehe Michel Rühling den Torreigen eröffnete, anschließend entwickelte sich die Partie jedoch zu einer einseitigen Angelegenheit. Bis zur Pause schraubten Rühling, Amed Koulibaly und Miquel Braun-Roig das Ergebnis bereits auf 7:0 in die Höhe.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Gast nicht nach. Koulibaly traf insgesamt viermal, Rühling steuerte ebenfalls vier Tore bei. Hinzu kamen Treffer von Philipp Schmidt, Jean-Pascal Slotta (zwei), Michel Broders (drei) sowie ein Eigentor der Gastgeber zum zwischenzeitlichen 0:12. Den Schlusspunkt setzte Slotta mit dem Treffer zum 16:0-Endstand.

Trainer Rafael Schindzielorz zeigte sich nach dem deutlichen Erfolg entsprechend zufrieden. „Es war ein Spiel auf ein Tor. Und das über 90 Minuten. Man hat gemerkt, dass beim Gegner Spieler gefehlt haben. Trotzdem haben wir erst einmal 15 Minuten gebraucht, um uns zu belohnen“, erklärte der Coach. Spätestens nach dem 3:0 sei die Begegnung entschieden gewesen: „Wir haben uns praktisch in einen Rausch gespielt.“

Besonders erfreut zeigte sich Schindzielorz über die taktische Leistung seiner Mannschaft. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben heute ein komplett neues Spielsystem gespielt. Und das haben die Jungs gut umgesetzt.“ Vor allem die Art und Weise, wie die Treffer entstanden, gefiel dem Trainer: „Die Tore, die wir gemacht haben, waren teilweise richtig gut herausgespielt – über wenige Kontakte. Das hat mich sehr gefreut.“

Der klare Erfolg soll dem MTV Hondelage 1909 zusätzliches Selbstvertrauen für den Ligastart geben. „Es war gut, dass wir mit einem positiven Ergebnis ins erste Punktspiel gehen“, betonte Schindzielorz abschließend.