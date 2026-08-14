Hondelage empfängt Lauingen: Wer sichert sich die ersten Punkte? Nach der Auftaktniederlage gegen Schöningen empfängt der MTV den SV Lauingen-Bornum von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der MTV Hondelage geht nach dem 1:2 gegen FSV Schöningen II mit einer weiteren Heimaufgabe in den zweiten Spieltag. Gegner SV Lauingen-Bornum unterlag zum Auftakt dem VfL Leiferde mit 0:2. Beide Teams wollen damit ihren Fehlstart korrigieren.

Nach dem ersten Spieltag ist die Tabelle noch wenig aussagekräftig, dennoch ist die Ausgangslage klar: Der MTV Hondelage steht mit null Punkten und 1:2 Toren auf Rang zwölf, der SV Lauingen-Bornum ist nach dem 0:2 gegen Leiferde mit ebenfalls null Punkten und ohne eigenen Treffer Tabellen-14. Die Gäste müssen dabei noch auf ihre vergebene Möglichkeit vom Auftakt zurückblicken: Scheike scheiterte in der 23. Minute mit einem Foulelfmeter, ehe Kolodzyk (16.) und Scheike (29.) für Leiferde trafen. Hondelage hatte zum Saisonstart gegen den Aufsteiger aus Schöningen ebenfalls mit 1:2 verloren. Jonas Ritter brachte die Gäste in der achten Minute in Führung, Christopher Münch erhöhte nach der Pause. Michel Rühling verkürzte in der 79. Minute. Im Bezirkspokal zeigte der MTV wenige Tage später allerdings eine andere Seite und setzte sich in der zweiten Runde mit 6:3 gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig durch.

Lauingen erwartet eine schwierige Aufgabe Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz rechnet mit einem körperbetonten Gegner. „Sonntag erwarte ich mit Lauingen einen robusten Gegner gegen den es immer schwer zu spielen ist. Sie attackieren früh und versuchen den Gegner unter Druck zu setzten. Da ist es ganz wichtig Ruhe zu bewahren und den Kampf anzunehmen.“ Auch beim SV Lauingen-Bornum ist der Respekt vor dem Gastgeber groß. Co-Trainer Robin Rose verweist darauf, dass seine Mannschaft in Hondelage zuletzt meist auf dem kleinen Kunstrasenplatz gespielt habe und man deshalb „grundsätzlich erstmal auf alles vorbereitet“ sei, „was den Platz oder den Untergrund angeht“. In den vergangenen Jahren habe man dort „meistens nicht gut ausgesehen“. Hondelage verfüge über „eine gewisse offensive Wucht und Power“ und mit Michael Rühling über „einen der absoluten Top-Torjäger in der Liga“.