Hondelage dreht das Pokalspiel

– Foto: Volkhard Patten

Der MTV Hondelage steht nach einem torreichen Duell mit dem VfB Rot-Weiß Braunschweig in der dritten Runde des Bezirkspokals. Batuhan Karabudak brachte die Gäste zweimal in Führung, doch Hondelage kam jeweils zurück und entschied die Partie nach dem Seitenwechsel mit drei weiteren Treffern.

Rot-Weiß antwortete erneut. Michael Buck stellte in der 29. Minute auf 2:1, ehe Karabudak kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. Noch vor dem Seitenwechsel verkürzte Hondelage durch ein Eigentor von Okan Uysal auf 2:3.

Der VfB erwischte den besseren Start. Batuhan Karabudak traf bereits nach einer Minute zum 1:0. Hondelage benötigte Zeit, um in die Partie zu finden, kam durch Michel Rühling in der 20. Minute aber zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Hondelage zunehmend die Kontrolle. Leon Benneckenstein erzielte in der 59. Minute den Ausgleich, ehe Rühling mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute erstmals die Gastgeber in Führung brachte.

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz war mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden. „Wir waren noch nicht richtig auf dem Platz, da stand es gleich 0-1 für den Gegner. Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Wir waren in den Zweikämpfen zu passiv und haben zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht.“

Philipp Schmidt sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Er erhöhte in der 78. Minute auf 5:3 und setzte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:3.

Schindzielorz sah nach der Pause eine andere Mannschaft: „Da war die zweite Halbzeit deutlich besser. Da haben wir unser Spiel durchbekommen und am Ende auch verdient gegen einen starken Gegner gewonnen.“ Einen zusätzlichen Impuls brachte für ihn eine Einwechslung: „Die Einwechslung vom alten Herren Spieler Nils Ansorge hat nochmal neue Ideen ins Spiel gebracht.“

Rot-Weiß-Trainer Tolga Izigüzel bewertete die Partie trotz der Niederlage gut. „Ich bewerte unsere Leistung super, das hört sich blöd an, aber das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider, denn wir waren klar besser.“

Als entscheidenden Schwachpunkt machte Izigüzel die Standards und die Chancenverwertung aus: „Wir haben riesen Chancen, aber was wir natürlich nicht gut gemacht haben, ist die Standards zu verteidigen. Wir haben drei Standard-Gegentore bekommen und da müssen wir auf jeden Fall an uns arbeiten und ganz wichtig auch, obwohl wir drei Tore geschossen haben, die Chancenverwertung.“

Besonders nach dem 3:2 habe Rot-Weiß weitere Möglichkeiten ausgelassen. „Als wir in Führung waren, mit 3-2 haben wir drei oder vier mal sogar noch die Chance zum 4-2 zu erhöhen und riesige Chancen, die wir nicht genutzt haben.“

Dass Hondelage die Partie nach der Pause noch drehte, sieht auch Izigüzel: „Am Ende hat Hondelage in der zweiten Halbzeit auch Gas gegeben, das muss man ehrlich anerkennen. Aber wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, in der zweiten Halbzeit war Hondelage besser und das Ergebnis ist definitiv viel zu hoch.“