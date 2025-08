Nicht nur die Offensive überzeugt, sondern auch die Defensive: Hummetroths Paul Heinrich (rechts) grätscht Gießens Unterschiedsspieler Dong Woo Kim lehrbuchmäßig ab. Foto: Herbert Krämer

Hommetroth holt souveränen Sieg nach turbulenten Tagen SV Hummetroth gelingt Hessenliga-Start nach Maß

Erbach. Gleich dreimal schallte die Odenwald-Hymne „Mir sin die Ourewäller“ durch den Erbacher Sportpark. Mehr als 700 Zuschauer sahen ein souveränen 3:0-Auftaktsieg für den SV Hummetroth gegen den FC Gießen. Gleichbedeutend mit der Tabellenführung in der Hessenliga für den Odenwald-Klub.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Eigentlich könnte sich Stefano Trizzino also am Ziel seiner Träume wähnen. Schließlich ist der Deutsch-Sizilianer vor acht Jahren angetreten, um den kleinen Höchster Ortsteil-Verein bis in die Hessenliga zu führen. Gesagt, getan. 36 Jahren nach dem FC Erbach kehrte damit wieder ein Odenwälder Klub auf Hessens höchste Fußballbühne. „Es hat alles gepasst, es war ein schöner Tag“, bilanzierte der SVH-Vorsitzende. Euphorie wollte trotzdem nicht aufkommen.

Unzufriedene Spieler, eine mehrstündige Krisensitzung und nicht zuletzt die Organisation am neuen Spielort in Erbach – kräftezehrend war die vergangene Woche nach dem Aus im Hessenpokal gegen Germania Ober-Roden (4:5 nach Elfmeterschießen). Er sei nervös gewesen, verriet Trizzino. Das galt auch für sein Team. „Mit dem Tor hat man dann gesehen, dass wir Fußballspielen können, dann haben wir uns mehr zugetraut“, so Trizzino. Nicht Last-Minute-Neuzugang Irwin Pfeiffer, sondern Ahmet Dogan erzielte den ersten Treffer für den SV Hummetroth in der Hessenliga (17.). „Hätte mir das wer vorher gesagt, hätte ich das auf jeden Fall so genommen“, freute sich der Torschütze. „Es war ein geiles Spiel.“