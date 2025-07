Hommage an Saison 1996/97: Neues Trikot der Stuttgarter Kickers ist da

Jersey-Design als Gemeinschaftsprojekt

Inspiration für das Design Shirts lieferte das Trikot aus der Saison 1996/97. Das Trikot entstand in enger Abstimmung mit den Spielern, Mitarbeitern, Gremien, Fanvertretern und Anhängern des Traditionsvereins. In mehreren Feedbackrunden wurde so aus verschiedenen Entwürfen letztlich das Endprodukt ausgewählt, welches vom Designstudio studiokurbos umgesetzt wurde.

Trikot-Design in Anlehnung an die Saison 1996/97

Ausrüster Uhlsport hat das Jersey aus 100% recyceltem Material „for the planet“ hergestellt.

Die üblichen Vertikalstreifen sind auch in diesem Jahr auf dem Kickers-Trikot zu sehen - im cyanblau und dem traditionellen dunklen Kickers-Blau: eine Hommage an die Trikotfarben aus der Saison 1996/97. Denn auch auf dem Trikot aus der Spielzeit nach dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga sind die dunkelblauen Streifen in Pixel-Optik zu sehen.