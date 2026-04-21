Homeiers Doppelpack reicht nicht – Wunstorf stolpert gegen Halvestorf

Im Duell der Landesliga Hannover am 27. Spieltag zwischen der SSG Halvestorf-Herkendorf und dem 1. FC Wunstorf hat der abstiegsbedrohte Aufsteiger einen überraschenden 3:2-Heimsieg gefeiert. Halvestorf-Herkendorf machte damit wichtige Punkte gut, Wunstorf fiel nach der Niederlage von Rang drei auf Platz vier zurück.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 10. Minute durch Jos Homeier mit 1:0 in Führung. Nach Angaben des 1. FC Wunstorf im vereinseigenen Instagram-Post ließ die Mannschaft danach weitere Möglichkeiten liegen und verpasste es, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen kam Halvestorf-Herkendorf kurz vor der Pause zurück. Christopher Katunda-Nakahosa verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1.
Kurz nach Wiederbeginn drehten die Gastgeber die Partie. Erneut traf Christopher Katunda-Nakahosa, der in der 51. Minute das 2:1 erzielte. Im Instagram-Post des 1. FC Wunstorf wurde der weitere Verlauf so beschrieben, dass die Mannschaft nach dem Rückstand rund 15 Minuten gebraucht habe, um wieder in die Partie zu finden.
In der 66. Minute gelang dann erneut Jos Homeier der Ausgleich zum 2:2. Mit seinem zweiten Treffer des Tages schraubte er sein Konto auf 14 Saisontore. Doch auch dieses Comeback brachte keinen Punktgewinn. In der 77. Minute erzielte Alexander Manka das 3:2 für Halvestorf-Herkendorf. Diesen Vorsprung brachten die Gastgeber über die Zeit.
Beim 1. FC Wunstorf überwog die Enttäuschung. Im Instagram-Post des Vereins wurde festgehalten, dass die vergangenen drei Ergebnisse nicht dem entsprächen, was die Mannschaft könne und wolle. „Wir müssen wieder in die Spur finden, um die Saison vernünftig und erfolgreich zu beenden.“