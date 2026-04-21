Homeiers Doppelpack reicht nicht – Wunstorf stolpert gegen Halvestorf

Symbolbild 1. FC Wunstorf – Foto: Gianluca Lönneker

Im Duell der Landesliga Hannover am 27. Spieltag zwischen der SSG Halvestorf-Herkendorf und dem 1. FC Wunstorf hat der abstiegsbedrohte Aufsteiger einen überraschenden 3:2-Heimsieg gefeiert. Halvestorf-Herkendorf machte damit wichtige Punkte gut, Wunstorf fiel nach der Niederlage von Rang drei auf Platz vier zurück.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 10. Minute durch Jos Homeier mit 1:0 in Führung. Nach Angaben des 1. FC Wunstorf im vereinseigenen Instagram-Post ließ die Mannschaft danach weitere Möglichkeiten liegen und verpasste es, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen kam Halvestorf-Herkendorf kurz vor der Pause zurück. Christopher Katunda-Nakahosa verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1.

Kurz nach Wiederbeginn drehten die Gastgeber die Partie. Erneut traf Christopher Katunda-Nakahosa, der in der 51. Minute das 2:1 erzielte. Im Instagram-Post des 1. FC Wunstorf wurde der weitere Verlauf so beschrieben, dass die Mannschaft nach dem Rückstand rund 15 Minuten gebraucht habe, um wieder in die Partie zu finden.