Homeier trifft dreifach: Wunstorf besiegelt Newroz-Abstieg Während Wunstorf seine kleine Negativserie endgültig hinter sich lässt, steht der Abstieg von Newroz Hildesheim fest. +++ Rückblick Derby Wunstorf gegen Barsinghausen von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Wunstorfs Trainer Naim Gasmi (Mitte) – Foto: Katharina Koperschmidt

Im Mittwochsspiel der Landesliga Hannover hat der 1. FC Wunstorf beim SV Newroz Hildesheim mit 5:1 gewonnen. Für das Team von Trainer Naim Gasmi war es der dritte Sieg in Folge, wodurch sich Wunstorf nach einer kleinen Negativserie wieder gefangen und Platz vier in der Liga gefestigt hat. Für die Gastgeber ist das rettende Ufer in den verbleibenden drei Spielen nicht mehr erreichbar, damit steht nach zwei Jahren in der Landesliga der Abstieg in die Bezirksliga fest.

„Mit dem SV Newroz Hildesheim erwartete uns gestern eine Mannschaft, die für mich fußballerisch deutlich stärker einzuschätzen ist, als es die aktuelle Tabellensituation vielleicht vermuten lässt. Trotz ihres Abstiegskampfes gehört Newroz mit Blick auf ihre Qualität am Ball für mich zu den spielstärksten sechs bis sieben Mannschaften der Liga. Sie verfügen über viele technisch starke Spieler, bleiben ihrer fußballerischen Linie konsequent treu und sind besonders im Ballbesitz jederzeit gefährlich. Mit Alban Shabani haben sie im Winter zudem einen echten Zielspieler für das Sturmzentrum dazugewonnen, der ihrer Offensive noch einmal zusätzliche Präsenz gibt“, erklärte Gasmi. Wunstorf stellte sich auf einen Gegner ein, der trotz der Lage im Tabellenkeller mutig Fußball spielen wollte. Der eigene Matchplan sollte mit hoher Konzentration und Intensität umgesetzt werden. „An dieser Stelle möchte ich auch meinem Trainerteam Maik Seizinger, Timo Knocke und Christian Kuhn für ihre sehr gute Arbeit an meiner Seite einfach mal Danke sagen!“, betonte Gasmi.

Ivan Strelnyk rückte zurück in die Startformation und war früh mit guten Aktionen präsent. Wunstorf hatte von Beginn an Kontrolle und brachte seine Dynamik schnell auf den Platz. In der 8. Minute traf Xelat Atalan zum 1:0, vier Minuten später erhöhte Filip Pavlovic nach Vorarbeit von Ricardo Diaco auf 2:0. In der 23. Minute musste Strelnyk verletzt vom Feld, für ihn kam Kostia Panin. Der fügte sich sofort ein und war wenig später am dritten Treffer beteiligt. Nach Zuspiel von Diaco legte Panin quer auf Jos Homeier, der in der 34. Minute zum 3:0 einschob. „Ein Tor wie an der Tafel! Sehr schön!“, meinte Gasmi. „Besonders mit unserer ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir waren aggressiv gegen den Ball, klar in unseren Abläufen und haben die Räume sehr gut bespielt“, führte der Trainer aus. Nach dem Seitenwechsel kam Newroz durch einen aus Gasmis Sicht unglücklichen Handelfmeter zurück. Keanu Brandt verwandelte in der 56. Minute zum 1:3. Wunstorf blieb anschließend ruhig und konzentriert. In der Schlussphase entschied Homeier die Partie endgültig. In der 72. und 75. Minute traf er zum 4:1 und 5:1 und krönte damit seinen Dreierpack. Gasmi ordnete dabei ein, dass das 4:1 zu diesem Zeitpunkt nicht gerade verdient, aber maximal wichtig gewesen sei. Xelat Atalan überzeugte zudem als Vorbereiter. „Die Jungs sind füreinander gelaufen und haben füreinander gespielt. Am Ende war es ein absolut verdienter Auswärtssieg, auch in der Höhe. Besonders freue ich mich darüber und bin auch wirklich sehr stolz darauf, dass wir heute als geschlossene Einheit aufgetreten sind. Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir sowohl defensiv diszipliniert als auch offensiv sehr effizient gespielt haben“, erklärte Gasmi. Wunstorf gewann Derby gegen Barsinghausen