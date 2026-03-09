Homeier trifft doppelt – Wunstorf meldet sich mit Heimsieg zurück

– Foto: Gianluca Lönneker

Nach der Niederlage beim SV Arminia Hannover hat der 1. FC Wunstorf am 22. Spieltag der Landesliga Hannover eine Reaktion gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi gewann ihr Heimspiel gegen den SV 1946 Bavenstedt mit 2:0 und behauptete damit Rang drei in der Tabelle. Für die Gäste war es bereits die dritte Niederlage im neuen Jahr, dennoch bleibt Bavenstedt auf Platz sieben.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative. „Bereits in der ersten Minute hatten wir unsere erste Möglichkeit“, berichtete Gasmi. In der Anfangsphase erspielte sich Wunstorf weitere Chancen, ein Kopfball von Luis Bautista nach Vorarbeit von Daniel Stojanov prallte jedoch an den Pfosten. „Da hätten wir uns eigentlich schon früher belohnen können.“

„Die Spiele gegen Bavenstedt waren in den vergangenen Jahren immer eng und umkämpft, häufig wurden die Punkte geteilt, wie auch beim 2:2 im Hinspiel bei Bavenstedt. Entsprechend war für uns klar, dass wir mit maximaler Motivation in dieses Heimspiel gehen müssen, zumal wir nach unserer schlechten Partie bei Arminia Hannover unbedingt wieder drei Punkte einfahren wollten“, erklärte Wunstorfs Trainer Naim Gasmi nach der Partie.

In der 16. Minute fiel die Führung. Jos Homeier traf zum 1:0 und brachte den 1. FC Wunstorf auf Kurs. Auch danach blieb die Mannschaft spielbestimmend. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft, hatten deutlich mehr Spielanteile und konnten uns mehrere gute Torchancen erarbeiten“, sagte Gasmi.

Kurz nach der Pause erhöhte Wunstorf den Vorsprung. In der 49. Minute verwandelte Homeier einen Strafstoß zum 2:0, nachdem Luis Bautista im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Für Homeier war es der zweite Treffer des Tages. „Jos hat heute enorm viel für die Mannschaft gearbeitet, viele Wege gemacht und sich mit seinen beiden Toren absolut verdient belohnt.“

Auch die Arbeit im Mittelfeld stellte der Trainer heraus. „Ein besonderes Lob möchte ich Abdulrahman Sarre aussprechen. Gemeinsam mit Zeki Dösemeci hat er unser Zentrum sehr stabil gehalten. Gerade gegen den Ball hat Abdulrahman mit seiner Zweikampfstärke enorm geholfen. Seine Laufbereitschaft und sein Einsatz für die Mannschaft waren heute wirklich stark.“

„Am Ende bleibt ein verdienter Heimsieg und drei wichtige Punkte, die wir in der Barne behalten. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern für die Unterstützung und freuen uns schon auf das nächste Spiel am Samstag auswärts in Godshorn“, so Gasmi abschließend.