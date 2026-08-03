Homeier-Kunststück bei Thalmassings Kantersieg – Laub und Wörth vorne

Der SV Burgweinting (blaue Trikots) stand am Thalmassinger Sauberg in der Defensive alles andere als sattelfest. – Foto: Nicole Seidl

In der Kreisliga 1 haben der FC Laub und der TSV Wörth auch nach dem dritten Spielwochenende die Nase vorn. Beide Mannschaften stehen nach Heimsiegen gegen Oberisling bzw. Prüfening bei neun von neun möglichen Punkten. Eine heftige Abreibung kassierte der SV Burgweinting, der in Thalmassing mit 0:6 baden ging. Mit selbigem Ergebnis war der SV Obertraubling in Harting erfolgreich. Deutliche Siege feierten zudem der TSV Kareth-Lappersdorf II und der Freie TuS Regensburg.



Der SV Donaustauf konnte sich am Freitagabend gegen den angereisten Freien TuS Regensburg vor 43 Zuschauern nicht behaupten. Bereits in der dritten Spielminute netzte Bernhard Schweiger gekonnt für die Gäste ein, Jason Uwaekwe erhöhte mit zwei Treffern ins Folge (10., 12.), was dem Freien TuS einen Halbzeitstand von 3:0 bescherte. Den vierten Treffer landete Moritz Bscheidl in der 65. Minute und Maximilian Brey netzte in der 80. Minute ebenfalls für die Gäste ein. In der letzten Spielminute (90.) konnte Valentin Czech dann einen Ehrentreffer für den SVD landen. Schiedsrichter: Stefan Koch, Lukas Praeger, Michael Hornung







Der TSV Kareth-Lappersdorf II ließ am Samstag der SpVgg Ziegetsdorf vor 50 Besuchern keine Chance. In der 15. Minute brachte Niklas Lamminger die Gastgeber in Führung, Simon Meier baute in der 20. Minute weiter aus, Robin Hoffmann (45.+1.) und Alexander Merl (45.+4.) nutzten die Nachspielzeit der ersten Hälfte um es auf 4:0 für den TSV Kareth-Lappersdorf II zu bringen. Die letzte Bude erzielte Alexander Merl in der 80. Minute, was die Maximalausbeute auf Kareths Höhen ließ. Schiedsrichter: Nico Bächler, Maximilian Biener, Niklas Recktenwald







Mit je einem Punkt gingen der SV Türk Genclik Regensburg und der SV Sünching vor 30 Zuschauern auseinander. In Front ging der SVS durch Manuel Brieden in der sechsten Spielminute, dann erzielte Spielertrainer Shkelzen Kleqka den Ausgleich (26.) und Ahmad Al Ahmad landete in der 43. Minute das 2:1 für Türk Genclik. Zum Ausgleich netzte Stefan Lehner dann in der 55. Minute für die Gäste ein und Stefan Karl brachte die erneute Führung für die Gäste in der 67. Minute. Ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Mateo Hasa, sorgte in der 78. Minute für das 3:3 in der Partie. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Alexander Flierl, Leon Neuner







Der FSV Prüfening ging am dritten Spieltag beim TSV Wörth/Donau vor 147 Schaulustigen leer aus. Merdin Mehmedov brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung und Ludwig Hebauer besiegelte den Heimdreier in der 82. Minute. Die Gäste gingen durch die Ampelkarte für Christian Holzapfel in der 83. Minute in Unterzahl. Dies sollte am Spielausgang nichts mehr verändern. Schiedsrichter: Lukas Praeger, Leonardo de Petris, Leopold Ansorge













Keine Punkte konnte sich der SV Harting vor 80 Fans einholen. Der Dreier ging klar an den SV Obertraubling, der sechs Treffer erzielten konnte. Bereits in der neunten Minute landete Felix Hankofer den ersten Treffer für die Gäste. Max Heberlein (26.), Rasmus Schwartz (36.) und Luca Dippel (41.) sorgten für 4:0 für Obertraubling in der ersten Halbzeit. In der 53. Minute landete Rasmus Schwartz einen weiteren Treffer und Tobias Fuchs netzte in der 85. Minute zum 6:0 Auswärtssieg für die Obertraublinger ein. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Matthias Wojciak, Luca Scharnagl







Eine klare Niederlage musste auch der SV Burgweinting am dritten Spieltag, zu Gast beim Absteiger FC Thalmassing, einstecken. Luca Homeier landete in der ersten Halbzeit vor 120 Zuschauern einen Blitz-Hattrick (9., 13., 18.) und brachte die Hausherren somit klar in Front. Niklas Bauer erzielte in der 61. Minute das 4:0, Adrian Mandea erhöhte in der 72. Minute und Ludwig Hofer netzte in der 90. Minute zum 6:0-Heimsieg für die Roosters ein. Schiedsrichter: Dennis Martin, Felix Hajak, Ioannis Stamoulis







Ebenfalls einen Heimdreier feierte der FC Laub am Sonntag vor 150 Fans gegen den TSV Oberisling. In der 15. Minute brachte Simon Schmits die Hausherren in Front. Jonas Wittmann legte in der 27. Minute noch eine Bude drauf, dann konnten auch die Gäste eine Chance durch Daniel Zerner (37.) verwerten, was den Halbzeitstand von 2:1 mit sich brachte. Marco Kronawitter erhöhte in der 76. Minute und Jonas Wittmann landete in der 88. Minute das 4:1 für den FC Laub, was ihnen klar die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Michael Koriath, Obada Al Gasem