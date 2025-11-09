– Foto: Nückel/Steinmann

Homeier eröffnet, Atalan entscheidet: Wunstorf besiegt Newroz Der 1. FC Wunstorf bleibt nach dem 2:0-Heimsieg Tabellendritter der Landesliga Hannover. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf SV Newroz H Naim Gasmi

Der 1. FC Wunstorf hat am 16. Spieltag der Landesliga Hannover seine Serie fortgesetzt. Im vierten Aufeinandertreffen mit dem SV Newroz Hildesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi mit 2:0 durch. Jos Homeier und Xelat Atalan erzielten die Treffer für den Tabellendritten, der damit seine starke Form bestätigte. Newroz bleibt auf dem 14. Rang und steckt weiter im Abstiegskampf.

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf FC Wunstorf SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 2 0 Abpfiff + Video „Es war das erwartete, schwere Spiel. Newroz ist eine Mannschaft, die mit vielen technisch starken Spielern ausgestattet ist und über enorme fußballerische Qualität verfügt“, sagte Gasmi nach der Partie. Die Gäste hielten in der ersten Halbzeit gut mit, das Geschehen spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. „Mit dem hochstehenden Torwart der Hildesheimer, Antonio Brandt, der über eine außergewöhnliche Ballsicherheit verfügt, schaffen sie faktisch einen zusätzlichen Feldspieler. Das machen sie wirklich stark,“ lobte der Wunstorfer Coach.

Zugleich sah Gasmi Verbesserungspotenzial: „Unser Positionsspiel war nicht optimal, wir haben Zonen nicht richtig besetzt, es fehlte an Intensität und an Bewegung.“ Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatten die Gäste, doch FC-Torhüter Marc Engelmann rettete in der 23. Minute stark aus kurzer Distanz. In der Pause fand Gasmi klare Worte – mit Wirkung. „Die Mannschaft kam deutlich stärker zurück auf den Platz. Wir waren griffiger, lauffreudiger und insgesamt offensiver in der Positionierung.“ In der 55. Minute verhinderte Riccardo Diaco auf der Linie das mögliche 0:1. „Eine ganz wichtige Aktion in dieser Phase, die uns im Spiel hielt.“