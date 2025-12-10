Homburger Fahrplan für die Winterpause

Am Sonntag, den 11. Januar startet der FC 08 Homburg in die Vorbereitung auf die Restrunde der Regionalliga Südwest 2025/26. Vom 01. bis 10. Februar geht es ins Trainingslager in die Türkei.
Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Bahlinger SC am Wochenende befindet sich der FCH nun in der Winterpause. Am Sonntag, den 11. Januar bittet Cheftrainer Roland Seitz seine Mannschaft zum Auftakt in die Wintervorbereitung.
In der Wintervorbereitung stehen neben dem Trainingslager im türkischen Lara (01. bis 10. Februar) einige Testspiele an. Los geht es bereits am Samstag, den 17. Januar mit einem Vorbereitungsspiel gegen den VfR Mannheim. Die Partie gegen den Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg findet um 14 Uhr in Mannheim statt.
Am Sonntag, den 25. Januar bestreiten die Grün-Weißen zu Hause ein Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Jeunesse Canach statt. Die Partie findet um 14 Uhr in Homburg je nach Witterungsbedingungen entweder im Waldstadion, auf der Dr. Theiss Sportanlage oder dem Jahnplatz statt.
Einen Tag vor Abreise ins Trainingslager steht am Samstag, den 31. Januar ein Test gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg II an. Die Partie findet um 14 Uhr in Daxlanden bei Karlsruhe statt.
Am Sonntag, den 01. Februar geht es für den FCH ins Trainingslager in die Türkei nach Lara, wo man bis zum 10. Februar nochmals intensiv und hart arbeiten wird. Vor Ort stehen zwei Testspiele an. Am Dienstag, den 03. Februar testet man um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr deutscher Zeit) gegen die 2. Mannschaft des SK Rapid Wien (2. Liga Österreich). Am Samstag, den 07. Februar bestreiten die Homburger um 15 Uhr Ortszeit ein Testspiel gegen den Tabellenführer der Regionalliga Nord, den SV Meppen.
Zurück in Homburg steht am Samstag, den 14. Februar die Generalprobe vor dem Liga-Restart eine Woche später an. Um 14 Uhr empfängt man in Homburg den Ligakontrahenten Bahlinger SC. Auch hier entscheiden die Witterungsbedingungen kurzfristig, ob die Partie im Waldstadion, auf der Dr. Theiss Sportanlage oder dem Jahnplatz stattfindet.
Am Wochenende des 20. bis 22. Februar steht das erste Ligaspiel des neuen Jahres an. Dann ist die TSG Balingen im Homburger Waldstadion zu Gast. Die Partie ist seitens der Liga noch nicht terminiert.
Alle Termine der Wintervorbereitung im Überblick: