Homburger Fahrplan für die Winterpause FC Homburg: Erstes Training iam 11. Januar Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Markus Mendler

Am Sonntag, den 11. Januar startet der FC 08 Homburg in die Vorbereitung auf die Restrunde der Regionalliga Südwest 2025/26. Vom 01. bis 10. Februar geht es ins Trainingslager in die Türkei.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Bahlinger SC am Wochenende befindet sich der FCH nun in der Winterpause. Am Sonntag, den 11. Januar bittet Cheftrainer Roland Seitz seine Mannschaft zum Auftakt in die Wintervorbereitung. In der Wintervorbereitung stehen neben dem Trainingslager im türkischen Lara (01. bis 10. Februar) einige Testspiele an. Los geht es bereits am Samstag, den 17. Januar mit einem Vorbereitungsspiel gegen den VfR Mannheim. Die Partie gegen den Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg findet um 14 Uhr in Mannheim statt.

Am Sonntag, den 25. Januar bestreiten die Grün-Weißen zu Hause ein Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Jeunesse Canach statt. Die Partie findet um 14 Uhr in Homburg je nach Witterungsbedingungen entweder im Waldstadion, auf der Dr. Theiss Sportanlage oder dem Jahnplatz statt. Einen Tag vor Abreise ins Trainingslager steht am Samstag, den 31. Januar ein Test gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg II an. Die Partie findet um 14 Uhr in Daxlanden bei Karlsruhe statt.