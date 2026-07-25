Homburg zu stark für SSV Reutlingen FC Homburg: Saarpfälzer bezwingen Oberligisten klar mit 4:1 von Horst Fried · Gestern, 21:59 Uhr · 0 Leser

Roland Seitz zeigte sich mit dem Test gegen Reutlingen sehr zufrieden – Foto: Armin Kierer

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Am heutigen Samstag traf der FCH im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung in Sonthofen auf den SSV Reutlingen. Gegen den Oberligisten sicherten sich die Homburger einen 4:1-Sieg.

Personell mussten die Homburger neben Hilal El-Helwe und Nico Jörg heute zudem auf die angeschlagenen und Marc Ehrhart (Oberschenkelprobleme) und Emir Kuhinja, der heute mit einer Mandelentzündung vorzeitig abreisen musste, verzichten. Frederik Schumann und Simon Joachims, die zuletzt angeschlagen pausieren mussten, kehrten zurück in die Startelf. Die Partie begann mit einer ruhigen Phase, in der sich beide Mannschaften zunächst abtasteten. Dabei genoss Reutlingen zwar mehr Ballbesitz als die Homburger, doch offensiv meldeten sich beide Mannschaften erstmal nicht an. Erst in der 21. Minute kam es zu einem ersten Annäherungsversuch der Grün-Weißen durch Jacob Roden, der aus circa 11 Metern abzog, doch der Keeper der Gegner war zur Stelle. Mehrere darauffolgende Standardaktionen auf beiden Seiten waren die Folge eines nun weitaus schnelleren Spiels als im Vergleich zur Anfangsphase.

So gelang den Homburgern in der 31. der Führungstreffer: Armend Qenaj setzte sich hervorrragend gegen seinen Gegenspieler durch und übergab an Frederik Schumann. Mit einer hohen Flanke an Birkan Celik bereitete Schumann somit Celiks erstes Tor für den FCH vor, der aus kurzer Distanz einnetzen konnte. Daraufhin setzte sich Homburg als stärkere Mannschaft durch, denn wenig später krönte sich Qenaj selbst zum Torschützen und verwandelte in der 36. Minute aus spitzem Winkel. Somit ging es für die Homburger mit 2:0 idie Kabine. Zu Beginn der 2. Hälfte profitierte Reutlingen von der kurzen Pause und überraschte die Homburger mit einem schnellen Angriff, durch den Pepic die Homburger Führung in der 49. Minute verkürzen konnte. Doch unser FCH ließ sich davon nicht beirren und setzte knapp zehn Minuten später durch Jacob Roden nochmal nach. Dieser lupfte nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite von Aaron Manu, Tim Steinmetz und Simon Joachims den Ball über den gegnerischen Keeper zum 3:1. Daraufhin neutralisierte sich das Spiel etwas und die Gegner fanden vereinzelte Abschlüsse, die jedoch zu ungefährlich waren oder von Keeper Jonas Weyand geklärt werden konnten.