Homburg zu stark für SSV Reutlingen

Am heutigen Samstag traf der FCH im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung in Sonthofen auf den SSV Reutlingen. Gegen den Oberligisten sicherten sich die Homburger einen 4:1-Sieg.
Personell mussten die Homburger neben Hilal El-Helwe und Nico Jörg heute zudem auf die angeschlagenen und Marc Ehrhart (Oberschenkelprobleme) und Emir Kuhinja, der heute mit einer Mandelentzündung vorzeitig abreisen musste, verzichten. Frederik Schumann und Simon Joachims, die zuletzt angeschlagen pausieren mussten, kehrten zurück in die Startelf.
Die Partie begann mit einer ruhigen Phase, in der sich beide Mannschaften zunächst abtasteten. Dabei genoss Reutlingen zwar mehr Ballbesitz als die Homburger, doch offensiv meldeten sich beide Mannschaften erstmal nicht an. Erst in der 21. Minute kam es zu einem ersten Annäherungsversuch der Grün-Weißen durch Jacob Roden, der aus circa 11 Metern abzog, doch der Keeper der Gegner war zur Stelle. Mehrere darauffolgende Standardaktionen auf beiden Seiten waren die Folge eines nun weitaus schnelleren Spiels als im Vergleich zur Anfangsphase.
So gelang den Homburgern in der 31. der Führungstreffer: Armend Qenaj setzte sich hervorrragend gegen seinen Gegenspieler durch und übergab an Frederik Schumann. Mit einer hohen Flanke an Birkan Celik bereitete Schumann somit Celiks erstes Tor für den FCH vor, der aus kurzer Distanz einnetzen konnte. Daraufhin setzte sich Homburg als stärkere Mannschaft durch, denn wenig später krönte sich Qenaj selbst zum Torschützen und verwandelte in der 36. Minute aus spitzem Winkel. Somit ging es für die Homburger mit 2:0 idie Kabine.
Zu Beginn der 2. Hälfte profitierte Reutlingen von der kurzen Pause und überraschte die Homburger mit einem schnellen Angriff, durch den Pepic die Homburger Führung in der 49. Minute verkürzen konnte. Doch unser FCH ließ sich davon nicht beirren und setzte knapp zehn Minuten später durch Jacob Roden nochmal nach. Dieser lupfte nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite von Aaron Manu, Tim Steinmetz und Simon Joachims den Ball über den gegnerischen Keeper zum 3:1. Daraufhin neutralisierte sich das Spiel etwas und die Gegner fanden vereinzelte Abschlüsse, die jedoch zu ungefährlich waren oder von Keeper Jonas Weyand geklärt werden konnten.
In der Schlussphase drang unser FCH wiederum nach vorne, diesmal über die linke Seite. Jan-Erik Eichhorn arbeitete sich vor und übergab an Schumann, der den Ball kurz auf Julian Günther-Schmidt ablegte. Dieser spielte Schumann wieder zurück in den Lauf, sodass dieser zum 4:1 abschließen konnte. Eine starke Parade von Weyand verhinderte in der 83. Minute noch den Anschlusstreffer der Gegner nach einem Freistoß. Mit dem 4:1-Sieg gegen den SSV Reutlingen entscheiden die Homburger damit auch ihr letztes Testspiel im Trainingslager für sich.
„Es war ein guter Test zum Abschluss im Trainingslager gegen einen guten Oberligisten. Wie bereits am Mittwoch haben wir unsere Sache gut gemacht und 2:0 geführt. Dieses Mal konnten wir unseren Vorsprung aber ausbauen und sind stabil geblieben, auch wenn wir durch eine Unachtsamkeit zwischenzeitlich das 2:1 kassiert haben. Auch die Jungs, die reingekommen sind, haben das gut gemacht. Insgesamt haben wir hochverdient 4:1 gewonnen“, so das Fazit zum Spiel von Cheftrainer Roland Seitz.
Morgen tritt unser FCH nach inem letzten Training im Kleinwalsertal die Heimreise an. Zuhause treffen die Grün-Weißen dann am Samstag, den 01.08 im Rahmen unseres KICKOFF’s im letzten Vorbereitungsspiel auf den Drittligisten TSG Hoffenheim II. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Rahmenprogramm startet ab 12 Uhr.