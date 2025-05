Homburg trifft im Pokalfinale auf Limbach

Mit einem 1:1-Remis gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz schloss unser FC 08 Homburg am vergangenen Wochenende die Saison 2024/25 der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 47 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz ab. Nun liegt der volle Fokus auf dem Pokalfinale am Samstag gegen Limbach, um das Ziel Saarlandpokal-Sieg und Einzug in den DFB-Pokal zu erreichen. Zuletzt stand unser FCH in der vergangenen Saison 2023/24 im Finale des Sparkassen-Pokals Saar und musste sich dort dem 1. FC Saarbrücken knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der Weg der Grün-Weißen ins diesjährige Pokalfinale führte über Siege gegen den VfL Primstal (4:0), den SC Friedrichsthal (3:1), den FSV Jägersburg (2:0) sowie im Halbfinale zu Hause vor 10.000 Zuschauern gegen den 1. FC Saarbrücken (2:1). Den letzten Pokalsieg feierten die Homburger in der Saison 2016, als man die SV 07 Elversberg im Finale mit 1:0 besiegte.