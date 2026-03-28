Homburg schockt Großaspach, Freiberg 1:1, Stuttgarter Kicker siegen

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er heutige Abschluss des 26. Spieltags der Regionalliga Südwest bot den Zuschauern Fußball-Dramatik pur. Während der Spitzenreiter einen späten Punkt rettete, mussten die direkten Verfolger herbe Rückschläge im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. Es war ein Tag der vergebenen Chancen vom Punkt und der emotionalen Befreiungsschläge im Tabellenkeller, der die Statik der Liga nachhaltig verändert hat.

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Vor 785 Zuschauern lieferten sich der TSV Steinbach Haiger und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen bereits früh in Führung: Jonas Singer markierte in der 14. Minute das 1:0. Steinbach blieb am Drücker und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff, als Serkan Firat in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. In der 58. Minute erzielte Aaron Frey den Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz der Bemühungen der Barockstadt, in der verbleibenden Spielzeit den Ausgleich zu erzwingen, brachten die Steinbacher den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Am Bieberer Berg herrschte nach dem Schlusspfiff Erleichterung. Die Kickers Offenbach sicherten sich gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen drei überaus wichtige Punkte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel brachte Ron Berlinski die Hausherren in der 46. Minute in Führung. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, erhöhte Jona Borsum in der 55. Minute auf 2:0. Sandhausen fand keine Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Offenbacher. ---

Vor 3620 Zuschauern feierten die Stuttgarter Kickers einen souveränen Heimsieg gegen den Aufsteiger Bayern Alzenau. Die Partie nahm in der 41. Minute eine entscheidende Wendung, als Ahmet Aygül nach einem Foul an Zaiser die Rote Karte sah. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Marlon Faß in der 42. Minute zum 1:0. In Überzahl erhöhte Nico Fundel in der 64. Minute auf 2:0. Zwar bot sich den Gästen die Chance zum Anschluss, doch Luka Garic scheiterte in der 77. Minute mit einem Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte Flamur Berisha in der 80. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. ---

In einer torreichen Begegnung vor 1000 Zuschauern bewies der FSV Frankfurt beim SC Freiburg II seine offensive Klasse. Hassan Mourad eröffnete den Torreigen in der 11. Minute mit dem 0:1. Zwar gelang Krish Raweri in der 28. Minute der Ausgleich zum 1:1, doch erneut war es Hassan Mourad, der in der 37. Minute die Frankfurter Führung wiederherstellte. Nach der Pause erhöhte Timo Hildmann in der 53. Minute auf 1:3, ehe Giorgio Del Vecchio in der 56. Minute per Foulelfmeter auf 1:4 stellte. Die Freiburger kamen durch einen ebenfalls verwandelten Foulelfmeter von David Amegnaglo in der 75. Minute nur noch zum 2:4-Endstand heran. ---

Der Tabellenführer SGV Freiberg musste beim KSV Hessen Kassel lange um den Punktgewinn zittern. Bereits in der 10. Minute brachte Lukas Rupp die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Kassel hätte die Führung ausbauen können, doch Jan Dahlke scheiterte in der 54. Minute mit einem Foulelfmeter am Freiberger Torwart Benedikt Grawe. Diese Nachlässigkeit rächte sich spät: Paul Polauke markierte in der 75. Minute den Ausgleich zum 1:1. Freiberg bleibt damit trotz des Punktverlustes an der Spitze, während Kassel einen Achtungserfolg feiert. ---

Vor 250 Zuschauern erlebte Holger Bux eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zunächst brachte er den Bahlinger SC durch ein Eigentor in der 29. Minute unfreiwillig mit 1:0 für den FC-Astoria Walldorf in Rückstand. In der 39. Minute machte er seinen Fehler jedoch wett und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase setzten sich die Hausherren dann doch durch: Iosif Maroudis erzielte in der 72. Minute das 2:1, bevor Muhammed Yasin Batuhan Zor in der 84. Minute mit dem 3:1 den Heimsieg der Walldorfer besiegelte. ---

Im Mainzer Stadtduell sorgte der Außenseiter TSV Schott Mainz für eine faustdicke Überraschung. Beim FSV Mainz 05 II gingen die Gäste bereits in der 14. Minute durch Jacob Roden mit 0:1 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es turbulent: Erst erhöhte Daniel Bohl in der 45. Minute auf 0:2, dann markierte Dennis De Sousa Oelsner in der zehnten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+10) den 0:3-Endstand. Die Reserve des Bundesligisten fand in der gesamten zweiten Halbzeit keine Antwort auf diesen Doppelschlag. ---

Ein herber Dämpfer für den Aufstiegsaspiranten: Die SG Sonnenhof Großaspach unterlag vor 798 Zuschauern dem FC 08 Homburg. Dabei begann es für die Hausherren nach Plan, als Antonis Aidonis in der 27. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch Homburg bewies Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten im zweiten Durchgang. Markus Mendler glich in der 61. Minute zum 1:1 aus, und nur zwei Minuten später, in der 63. Minute, erzielte Michael Heilig den Siegtreffer zum 1:2 für die Gäste. ---

In einer hart umkämpften Partie vor 639 Zuschauern entführte der SV Eintracht Trier 05 drei Punkte aus Balingen. Das goldene Tor der Begegnung erzielte Christopher Spang bereits in der 11. Minute. In der hitzigen Schlussphase wurde es noch einmal unruhig, als Sinan Tekerci in der 89. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trier brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.