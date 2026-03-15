Homburg gewinnt am Haarwasen

– Foto: Björn Franz

Vor 727 Zuschauern waren die Gäste aus dem Saarland spielbestimmend und gingen in der 16. Minute durch Frederik Schumann in Führung. Keine 180 Sekunden später patzte der Homburger Torwart, sodass Maximilian Pronichev den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Obwohl die optische Überlegenheit beim FC 08 lag, kam der TSV Steinbach Haiger auch zu guten Chancen. Jonas Singer verfehlte das Gehäuse bei der größten Möglichkeit nur um Zentimeter (26.). Die Grün-Weißen erspielten sich noch drei Großchancen vor der Pause, doch Armend Qenaj verfehlte das Tor doppelt (28. & 35.) und Simon Joachims scheiterte an Jesper Heim (33.). Somit ging es mit einem 1:1-Remis in die Pause.

Die zweite Hälfte

Steinbach verschlief den Start in den zweiten Abschnitt komplett und lag am Ende einer Fehlerkette im Defensivbereich schnell mit 1:2 zurück. Markus Mendler nutzte die freie Schussbahn in der 47. Minute eiskalt aus. Bis zur nächsten Chance dauerte es eine Viertelstunde. Simon Joachims zielte aus rund 14 Metern über das Tor. 120 Sekunden später verlor der TSV Steinbach Haiger den Ball erneut im Spielaufbau und Kaan Inanoglu war auf und davon. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt ließ Jesper Heim keine Chance und erhöhte auf 3:1 für den FC. In der 68. Minute hatten die Hausherren die Chance das Spiel noch einmal spannender zu gestalten, doch Jonas Singer vergab aus halblinker Position. Aufgrund einer Verletzung von Deniz Haimerl, musste der TSV in der 71. Minute wechseln. Dies nutzte Markus Mendler, um eine kurz ausgespielte Ecke zum 4:1 ins lange Eck zu drehen. Tim Kircher verpasste anschließend die Chance zur Ergebniskorrektur, als er aus rund acht Metern abzog, doch der Schlussmann war diesmal reaktionsschnell zur Stelle (74.). Dem FC Homburg gelang es in der Folge die deutliche Führung ohne weitere Vorkommnisse zu verwalten.

Fazit & Ausblick

Ein absolut gebrauchter Tag für die Hausherren, die zudem bei jedem Gegentreffer Hilfestellung leisteten. Nach lediglich drei Punkten aus den letzten vier Spielen, liegt der TSV sechs Punkte vor Platz 14 und fünf Zähler hinter dem dritten Rang. Bereits am Freitag geht es bei der SG Sonnenhof Großaspach um die nächsten Zähler. Der Tabellenzweite könnte mit einem Sieg gegen den TSV Steinbach Haiger zumindest vorübergehend an die Spitze springen.