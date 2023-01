Hombrucher SV: Keeper Hennig kehrt vom Lüner SV zurück Landesliga 3-Spitzenreiter Hombrucher SV hat den 25-jährigen Jan Hennig zurückgeholt.

Mit Hennig dürfte eine vermeintlich neue Nr. 1 verpflichtet worden sein, um den Aufstieg in die Westfalenliga zu verwirklichen. Dieser war nach 13 Jahren beim seinem Heimatverein Hombrucher SV im Sommer 2021 zum Westfalenligisten Lüner SV gewechselt und absolvierte auf Anhieb 23 Einsätze. In der laufenden Saison kam er an dem neu verpflichteten Azimir Alisic (27) und Lünens Routinier Jörg Lemke (31) nicht vorbei, so dass eine Rückkehr für alle Seiten sinnhaft erscheint.