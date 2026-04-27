Hombressen stolpert überraschend – Wilhelmshöhe lässt Chance liegen

Früh überrollt

Schon der Freitagabend setzte einen klaren Ton. SV Kaufungen 07 ließ dem TSV Holzhausen/Reinhardswald beim 5:0 kaum eine Chance und entschied die Partie praktisch schon vor der Pause. Ben Buhse, Tobias Boll und Leon Stolfo sorgten früh für klare Verhältnisse, später legte Boll noch zwei weitere Treffer nach. Für Kaufungen ist das der nächste Schritt in ein gefestigtes oberes Mittelfeld, für Holzhausen dagegen die Fortsetzung einer schwierigen Rückrunde.

Die größte Überraschung des Wochenendes gelang im Werrastadion. VfL Wanfried, seit Monaten auf der Suche nach einem Befreiungsschlag, schlug Hombressen/Udenhausen mit 4:1 und beendete damit eine lange Durststrecke. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste übernahm Wanfried zunehmend die Kontrolle; Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta traf per Elfmeter vor der Pause, danach erhöhten Tom Ander und Mustafa Zeid mit einem Doppelpack. Dass Dominik Lohne nur noch verkürzte, änderte nichts daran, dass der Vorletzte plötzlich wieder ein kräftiges Lebenszeichen sendete.

Der TSV Wolfsanger ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen und gewann in Espenau klar mit 5:0. Mann des Tages war Daniel Križanović, der gleich dreimal traf; später erhöhten David Tihovskoj und Rayan Abu-Hamdan. Der Platzverweis gegen Espenaus Torwart Marvin Schmitt machte die ohnehin ungleichen Kräfteverhältnisse noch deutlicher. Wolfsanger bleibt damit stabil in der oberen Tabellenhälfte, Espenau dagegen tief im Tabellenkeller gefangen.

Eiskalt erwischt

Beim 4:2 in Baunatal zeigte der TSV Rothwesten, wie wertvoll ein furioser Start sein kann. Bereits nach 28 Minuten führten die Gäste nach zwei Treffern von Dylan Demirsoy und einem Tor von Andrej Cheberenchuk mit 3:0. Baunatal kam durch Fatih Üstün und Steven Rinas noch einmal heran, doch Demirsoy setzte mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt. Für Rothwesten ist das ein Sieg mit Gewicht, weil er im unteren Mittelfeld Luft verschafft.

Schweres Unterfangen

Das Spitzenspiel in Reinhardshagen hielt, was es versprach. Leon Lanatowitz traf per Volley sehenswert zur Führung, kurz vor der Pause legte Luca Trump nach. Reinhardshagen steckte aber nie auf, kam durch Jan Paar zurück und hatte in der zweiten Halbzeit mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß – unter anderem über Aluminium und in einer umstrittenen Strafraumszene. So musste Rengershausen bis zum Ende leiden, nahm aber genau die drei Punkte mit, die im Titelrennen besonders wertvoll sein könnten. Sieg trotz Unterzahl

Im direkten Kellerduell setzte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen trotz langer Unterzahl ein wichtiges Zeichen. Nach der Roten Karte gegen Ioannis Mitrou (30.) schien vieles gegen die Gastgeber zu laufen, doch Martin Witkowskij erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages. Wettesingen vergrößerte damit den Vorsprung auf Wilhelmshöhe und machte einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Kein Gewinner

Keinen Sieger gab es in Hertingshausen. Mohamad Jammal brachte Bosporus Kassel in Führung, doch Maximilian Kraushaar glich nach gut einer Stunde aus. Die Gelb-Rote Karte gegen Hermon Brhane in der Schlussphase änderte am 1:1 nichts mehr. Für beide Mannschaften ist das Ergebnis solide, aber kein Sprungbrett.

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