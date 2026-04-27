Hombressen stolpert überraschend – Wilhelmshöhe lässt Chance liegen

Der 27. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat oben wie unten Spuren hinterlassen. TuSpo 1912 Rengershausen behauptete gegen SG Reinhardshagen die Spitze und baute den Vorsprung auf vier Punkte aus, weil TSG Sandershausen spielfrei war. Dahinter festigte TuSpo Grebenstein beim FSC Lohfelden Rang drei, während im Keller vor allem VfL Wanfried gegen SG Hombressen/Udenhausen ein unerwartetes Lebenszeichen sendete.
Schon der Freitagabend setzte einen klaren Ton. SV Kaufungen 07 ließ dem TSV Holzhausen/Reinhardswald beim 5:0 kaum eine Chance und entschied die Partie praktisch schon vor der Pause. Ben Buhse, Tobias Boll und Leon Stolfo sorgten früh für klare Verhältnisse, später legte Boll noch zwei weitere Treffer nach. Für Kaufungen ist das der nächste Schritt in ein gefestigtes oberes Mittelfeld, für Holzhausen dagegen die Fortsetzung einer schwierigen Rückrunde.
Völlig unerwartet
Die größte Überraschung des Wochenendes gelang im Werrastadion. VfL Wanfried, seit Monaten auf der Suche nach einem Befreiungsschlag, schlug Hombressen/Udenhausen mit 4:1 und beendete damit eine lange Durststrecke. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste übernahm Wanfried zunehmend die Kontrolle; Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta traf per Elfmeter vor der Pause, danach erhöhten Tom Ander und Mustafa Zeid mit einem Doppelpack. Dass Dominik Lohne nur noch verkürzte, änderte nichts daran, dass der Vorletzte plötzlich wieder ein kräftiges Lebenszeichen sendete.
Pflicht erfüllt
Der TSV Wolfsanger ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen und gewann in Espenau klar mit 5:0. Mann des Tages war Daniel Križanović, der gleich dreimal traf; später erhöhten David Tihovskoj und Rayan Abu-Hamdan. Der Platzverweis gegen Espenaus Torwart Marvin Schmitt machte die ohnehin ungleichen Kräfteverhältnisse noch deutlicher. Wolfsanger bleibt damit stabil in der oberen Tabellenhälfte, Espenau dagegen tief im Tabellenkeller gefangen.
Eiskalt erwischt
Beim 4:2 in Baunatal zeigte der TSV Rothwesten, wie wertvoll ein furioser Start sein kann. Bereits nach 28 Minuten führten die Gäste nach zwei Treffern von Dylan Demirsoy und einem Tor von Andrej Cheberenchuk mit 3:0. Baunatal kam durch Fatih Üstün und Steven Rinas noch einmal heran, doch Demirsoy setzte mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt. Für Rothwesten ist das ein Sieg mit Gewicht, weil er im unteren Mittelfeld Luft verschafft.
Schweres Unterfangen
Das Spitzenspiel in Reinhardshagen hielt, was es versprach. Leon Lanatowitz traf per Volley sehenswert zur Führung, kurz vor der Pause legte Luca Trump nach. Reinhardshagen steckte aber nie auf, kam durch Jan Paar zurück und hatte in der zweiten Halbzeit mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß – unter anderem über Aluminium und in einer umstrittenen Strafraumszene. So musste Rengershausen bis zum Ende leiden, nahm aber genau die drei Punkte mit, die im Titelrennen besonders wertvoll sein könnten.
Sieg trotz Unterzahl
Im direkten Kellerduell setzte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen trotz langer Unterzahl ein wichtiges Zeichen. Nach der Roten Karte gegen Ioannis Mitrou (30.) schien vieles gegen die Gastgeber zu laufen, doch Martin Witkowskij erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages. Wettesingen vergrößerte damit den Vorsprung auf Wilhelmshöhe und machte einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf.
Kein Gewinner
Keinen Sieger gab es in Hertingshausen. Mohamad Jammal brachte Bosporus Kassel in Führung, doch Maximilian Kraushaar glich nach gut einer Stunde aus. Die Gelb-Rote Karte gegen Hermon Brhane in der Schlussphase änderte am 1:1 nichts mehr. Für beide Mannschaften ist das Ergebnis solide, aber kein Sprungbrett.
Antwort gefunden
Nach dem Dämpfer gegen Reinhardshagen zeigte TuSpo Grebenstein beim 2:1 in Lohfelden die passende Reaktion. Zwar brachte Can Karademir den FSC in Führung, doch Manuel Frey glich per Elfmeter aus und Thore Janssen drehte die Partie noch vor der Pause. Grebenstein bleibt damit der klarste Verfolger des Spitzenduos, während Lohfelden einen Rückschlag im Rennen um die obere Tabellenhälfte hinnehmen musste.