Hombergs Regionalliga-Traum ist abgehakt und Meerbusch punktet wieder

Beim TSV Meerbusch sah es vor der Partie nicht sonderlich gut aus. Die Mannschaft von Trainer Samir Sisic belegt zwar solide den zehnten Tabellenplatz, konnte aber die vergangenen fünf Spieltage keinen einzigen Punkt einfahren. In jedem der fünf verlorenen Spiele musste sich der TSV mit nur einem Tor Rückstand geschlagen geben. Gegen Ratingen 04/19 fiel das entscheidende Tor in der 77. Minute, gegen den SC St. Tönis in der 82. In Kleve fiel das letzte Tor ebenfalls spät in der zweiten Halbzeit (72.) und auch gegen Monheim und den ETB Schwarz-Weiß Essen setzte sich das Muster fort. Gegen den 1. FC Monheim musste sich der TSV nach einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit geschlagen geben (90+2.) und gegen der ETB erzielte sein Siegtor in Minute 82.

Homberg Trainer Stefan Janßen "Wir brauchen uns mit der Regionalliga nicht mehr zu befassen"