Homberg/O. weiter klar im Aufwind

– Foto: Timo Babic

HOMBERG - Einen starken Auftritt in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd lieferte am Sonntagnachmittag die FSG Homberg/Ober-Ofleiden ab. Nach dem 4:2-Sieg am Donnerstag gegen Lumda/Geilshausen veredelten die Vogelsberger ihre englische Woche mit einem 3:0-Erfolg gegen den Tabellendritten und Aufsteiger FSG Biebertal. Die Gäste aus dem Kreis Gießen hatten wiederum ihre zweite Niederlage binnen weniger Tage zu quittieren, nachdem sie zuvor, ebenfalls am Donnerstagabend, mit 3:5 dem TSV Lang-Göns unterlegen waren.