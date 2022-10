– Foto: Timo Babic

Homberg/O.: Erst siegen, dann feiern Teaser KOL GI SÜD: +++ Ohm-Kicker empfangen FSG Wettenberg +++

HOMBERG - "Wir haben in den ersten sieben Wochen der Saison fast nichts geholt, momentan läuft es aber etwas", freut sich FSG-Coach Turgay Kepenek über die jüngsten Resultate seines Teams, das erst am vergangenen Spieltag einen 3:1-Erfolg bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod klarmachen konnte. Zwar sei der Homberger Kader weiterhin dezimiert, "wir sind aber nun eingespielter als die Wochen davor", so Kepenek. Auch beim nächsten Auftritt wird der Homberger Coach nicht aus dem Vollen schöpfen können. (Samstag, 16 Uhr, in Ober-Ofleiden)