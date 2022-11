– Foto: Timo Babic

Homberg/O. bleibt auf Erfolgskurs Teaser KOL GI SÜD: +++ In einem guten Fußball-Spiel in der Kreisoberliga Gießen Süd setzte sich am Sonntag die FSG Homberg/Ober-Ofleiden mit 3:0 beim Rangletzten ASV Gießen +++

HOMBERG - In einem guten Fußball-Spiel in der Kreisoberliga Gießen Süd setzte sich am Sonntag die FSG Homberg/Ober-Ofleiden mit 3:0 beim Rangletzten ASV Gießen, der über weite Strecken gut dagegenhielt, durch. Für die Ohm-Kicker bedeutete das Resultat bereits den sechsten Sieg binnen der letzten acht Spiele. Und ein bisschen Schützenhilfe für den SV Hattendorf im Abstiegskampf bedeutete der Erfolg zudem.