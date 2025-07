Duisburg setzt sich mit 5:1 gegen Homberg durch. – Foto: Robin Bogaletzki

Homberg verpasst die Sensation gegen den MSV Duisburg Dank eiskalter Chancenverwertung in der Schlussphase setzte sich der MSV Duisburg letztlich vielleicht etwas zu hoch mit 5:1 (2:0) gegen den VfB Homberg durch.

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung des Außenseiters VfB Homberg, setzt sich die überlegene Qualität auf Seiten des MSV Duisburg durch. Am Ende stand ein 5:1(2:0)-Sieg für den Drittligisten zu Buche.

Homberg hält beachtlich gut mit Der starke Regenschauer über dem PCC-Stadion hat sich rechtzeitig zu Spielbeginn gelegt. Und direkt nach Anstoß ging es zwischen den beiden Seiten auch umgehend rund. Die erste Gelegenheit bot sich direkt dem nominellen Favoriten: Christian Viet wurde mit einem Chipball im Rücken der Abwehr in Szene gesetzt. Der Zugang nahm die Kugel einmal mit der Brust an, doch verfehlte den angepeilten Winkel knapp (3.). Doch auch der Außenseiter beteiligte sich mit mutigen Vorstößen am Spielgeschehen. Nach einer Ungenauigkeit im Spielaufbau der Zebras versuchte Fabio-Daniel Simoes Ribeiro MSV-Keeper Julius Paris mit einem Schuss aus über 30 Metern zu überwinden, doch sein Versucht landete nur auf dem Tornetz (9.). In dieser Phase ging es fast wie beim Tennis vom einen Strafraum in den anderen.

Heute, 18:30 Uhr VfB Homberg VfB Homberg MSV Duisburg MSV Duisburg 1 5 Abpfiff Steffen Meuer scheiterte aus kurzer Distanz an Hombergs Torhüter Leon Schübel (9.), kurz darauf traf Stürmer Andres Gerardo Gomez Dimas aus spitzem Winkel nur das Außennetz (11.). Das hohe Tempo auf beiden Seiten legte sich allmählich, der MSV gewährte dabei aber auch dem Oberligisten immer wieder vereinzelte Ballbesitzphasen. Erst nach rund einer halben Stunde merkte man den Gastgebern den hohen läuferischen Aufwand an. Nach einer Ecke von Christian Viet stimmte die Zuordnung des VfB nicht ganz, Joshua Bitter köpfte wuchtig zur Führung ein (27.). Etwas später legte Bitter auch beinahe spiegelgleich nach, doch köpfte diesmal haarscharf am Gehäuse vorbei (35.). Mehr Erfolg hatte Patrick Sussek, der sich aus der Distanz ein Herz nahm und Keeper Schübel mit einem wuchtigen Abschluss überwand (35.). Feldvorteile lagen im Anschluss klar auf Seiten des Drittligisten, bis zum Halbzeitpfiff ergaben sich dadurch aber keine klaren Torraumszenen mehr.