Homberg verliert gegen Hilden – Foto: Arno Wirths

Homberg verliert in einem turbulenten Spiel 2:4 in Hilden Oberliga Niederrhein: Der VfB Homberg kassierte die zweite Liga-Pleite in Serie. Im Duell mit dem VfB Hilden mussten sich die Homberger nach umkämpften 90 Minuten mit 2:4 geschlagen geben.

Oberliga Niederrhein: Nach einem harten Kampf beim VfB Hilden musste sich der VfB Homberg am Ende mit 2:4 geschlagen geben und somit kassierte die Mannschaft von Stefan Janßen die zweite aufeinanderfolgende Pleite. Dabei konnten die Gäste trotz Rückschlägen wieder zurück schlagen, allerdings schlussendlich keine Punkte mitnehmen. Cheftrainer Janßen sprach über das Duell.

Rückschläge in Hälfte Eins

"Die Anfangsphase war turbulent. Erste Torchance nach fünf Minuten für Hilden - Kopfball, aber unser Torwart Kenneth Hersey hält gut", sagte Janßen über den Beginn des Spiels. Nur kurze Zeit später ging seine Mannschaft durch Leon Schütz in Führung (10.). Daraufhin gab es allerdings ein Schockmoment auf Seiten der Gäste. "Wir müssen verletzungsbedingt wechseln. Der Wechsel wird nicht direkt zugelassen - wir waren dann in Unterzahl, waren unsortiert. Obwohl wir dann wechseln konnten waren wir weiter unsortiert und kriegen innerhalb von zwei Minuten zwei Tore", schilderte der 55-Jährige. Die zwei Treffer der Hausherren erzielten Fabio Bachmann (36.) und Pascal Weber (38.). Doch trotz der bitteren Verletzung von Julian Bode und dem Doppelschlag des Gegners schlugen die Homberger kurz vor der Halbzeitpause noch einmal zurück. "Machen durch eine schöne Aktion, Vorbereitung Jo Noukumo auf Alessio Tafa, das 2:2. Müssen dann vor der Halbzeit das 3:2 machen. Zwei gegen Eins spielen wir mit Luca Thissen und Alessio Tafa schlecht aus", erklärte der Cheftrainer. Somit ging es mit einem 2:2 in die Pause.