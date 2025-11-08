Homberg verliert in einem turbulenten Spiel 2:4 in Hilden

Oberliga Niederrhein: Nach einem harten Kampf beim VfB Hilden musste sich der VfB Homberg am Ende mit 2:4 geschlagen geben und somit kassierte die Mannschaft von Stefan Janßen die zweite aufeinanderfolgende Pleite. Dabei konnten die Gäste trotz Rückschlägen wieder zurück schlagen, allerdings schlussendlich keine Punkte mitnehmen. Cheftrainer Janßen sprach über das Duell.
"Die Anfangsphase war turbulent. Erste Torchance nach fünf Minuten für Hilden - Kopfball, aber unser Torwart Kenneth Hersey hält gut", sagte Janßen über den Beginn des Spiels. Nur kurze Zeit später ging seine Mannschaft durch Leon Schütz in Führung (10.). Daraufhin gab es allerdings ein Schockmoment auf Seiten der Gäste. "Wir müssen verletzungsbedingt wechseln. Der Wechsel wird nicht direkt zugelassen - wir waren dann in Unterzahl, waren unsortiert. Obwohl wir dann wechseln konnten waren wir weiter unsortiert und kriegen innerhalb von zwei Minuten zwei Tore", schilderte der 55-Jährige. Die zwei Treffer der Hausherren erzielten Fabio Bachmann (36.) und Pascal Weber (38.).
Doch trotz der bitteren Verletzung von Julian Bode und dem Doppelschlag des Gegners schlugen die Homberger kurz vor der Halbzeitpause noch einmal zurück. "Machen durch eine schöne Aktion, Vorbereitung Jo Noukumo auf Alessio Tafa, das 2:2. Müssen dann vor der Halbzeit das 3:2 machen. Zwei gegen Eins spielen wir mit Luca Thissen und Alessio Tafa schlecht aus", erklärte der Cheftrainer. Somit ging es mit einem 2:2 in die Pause.
"Zweite Halbzeit läuft in beide Richtungen. Beide Mannschaften haben gut nach vorne gespielt. Beide Abwehrreihen verteidigen das bis zum 3:2", erzählte Janßen. In einer umkämpften zweiten Hälfte waren es dann die Hausherren, die die erneute Führung markieren konnten. Der Übungsleiter der Gäste schilderte die Szene: "Spielzug über die linke Seite, Pass in den Rückraum. Wir besetzen unseren Rückraum nicht und dann ein Schuss aus 18, 20 Metern. Ziemlich gut abgezogen von Wagener."
Auf das 3:2 von Maximilian Wagener (67.) folgte das 4:2 durch den Doppelpacker Weber (76.). "Wir versuchen alles - der Gegner verteidigt super, schmeißt sich in alles rein und dann kam der Knockout durch Weber. Langer Ball, Zweikampf Weber gegen Hohmann - Weber schiebt Hohmann zur Seite und den Ball ins Tor. Abgezockter Weber, so wie wir ihn kennen", äußerte Janßen. Es war die zweite aufeinanderfolgende Liga-Niederlage für ihn und seine Mannschaft. Seit drei Partien wartet sein Team nun schon auf einen Dreier.
Am kommenden Spieltag steht allerdings keine Liga-Begegnung an für Homberg, denn es geht im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten RW Oberhausen. "Wir müssen jetzt erstmal die Wunden lecken, aber nur bis Dienstag. Dann gibt es volle Pulle Vorbereitung auf das Spiel des Jahres gegen Oberhausen", sagte Janßen abschließend. Ob sein Team im Pokal für eine Überraschung sorgen kann, bleibt abzuwarten.