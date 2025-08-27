Homberg empfängt Baumberg im Pokal – Foto: Ulrich Laakmann

Homberg trifft auf Ligakonkurrenten im Niederrheinpokal Der VfB Homberg trifft im Niederrheinpokal auf die Sportfreunde Baumberg.

Nach dem 5:2-Erfolg in der ersten Runde gegen Landesligist TVD Velbert trifft der VfB Homberg in der zweiten Spielrunde nun auf einen altbekannten Gegner: Die Sportfreunde Baumberg werden die Reise nach Homberg antreten müssen.

Achtelfinale im Blick Homberg und Baumberg trafen in den vergangenen drei Spielzeiten schon insgesamt sechs Mal in der Oberliga aufeinander. In diesen sechs Partien ging der VfB ganze vier Mal als Sieger vom Platz und musste zeitgleich nur eine Niederlage hinnehmen. Trotzdem wird es kein leichtes Spiel für die Homberger. "Natürlich ein sehr schwerer Gegner", sagte Hombergs Cheftrainer Stefan Janßen über das Los. Weiter führte er aus: "Wichtig ist, dass wir ein Heimspiel haben. Der Spieltag wird während der Woche sein, von daher ist es schonmal gut, dass wir nicht weit reisen müssen."

Es ist zugleich das erste Aufeinandertreffen beider Vereine im Niederrheinpokal. Während die Baumberger schon einmal den Pokal in der Saison 2012/13 holten, warten die Homberger noch auf den großen Erfolg. Allerdings schaffte es der VfB im vergangenen Pokalwettbewerb nur knapp nicht in das Viertelfinale. Im Achtelfinale musste sich die Mannschaft von Janßen mit einem knappen 0:1 gegen den Regionalligisten RW Oberhausen geschlagen geben. Bekannter Gegner