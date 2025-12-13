Homberg stoppt Sieglos-Serie in Kleve

Oberliga Niederrhein: Nach sechs sieglosen Liga-Partien in Serie beendete der VfB Homberg den Negativtrend mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Kleve. Nach starken Auftritten, bei denen sich die Mannschaft von Stefan Janßen jedoch nicht belohnen konnte, feierte sein Team nun endlich wieder drei Punkte. Auch in der Tabelle machte sich dies bemerkbar, denn der VfB sprang durch den Dreier auf den siebten Tabellenplatz - allerdings könnte der SV Blau-Weiß Dingden mit einem Erfolg am Sonntag die Homberger noch überholen.

Homberg belohnt sich früh

Schon von Beginn an waren die Gäste griffig in den Zweikämpfen und wurden dadurch in der zwölften Minute auch belohnt. Der ehemalige Klever Leon Schütz traf per Direktabnahme mit seinem linken Fuß zur frühen Führung des VfB. "Es war ein Spiel, dass wir hoch verdient gewonnen haben. Die ersten 20 Minuten gehen klar an uns", sagte der 55-Jährige.

Hombergs Cheftrainer Janßen sprach kurz nach dem Sieg über die Partie: "Meine Mannschaft feiert gerade. Nach sechs Liga-Spielen ohne Sieg, plus Pokal dann sieben Spiele ohne Sieg, haben sich die Jungs den Sieg heute hoch verdient. Die Jungs feiern heute, haben ihren Abschluss und machen einen Mannschaftsabend."

In der Folgezeit kamen allerdings auch die Hausherren besser ins Spiel. "Kleve kam nach dem 1:0 ein bisschen besser auf - ohne gefährlich vor das Tor zu kommen. Wir haben dann aber auch die Möglichkeiten, die wir dann hatten, nicht genutzt", erklärte der Übungsleiter Hombergs. In der 38. Minute gab es dann die große Chance für Schütz per Doppelpack auf 2:0 zu erhöhen - allerdings kratzte FC-Keeper Ahmet Taner den Schlenzer noch aus dem Kasten. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Thissen macht den Deckel drauf

"Haben uns dann vorgenommen in der zweiten Halbzeit es klarer auszuspielen vorne. Direkt nach fünf Minuten haben wir zwei Großchancen, die wir nicht nutzen. Taner im Tor hält gut", erzählte Janßen. Somit blieb es weiterhin beim 1:0 und der FC hatte weiterhin die Chance auszugleichen. Doch in einer kampfbetonten zweiten Hälfte stand die Homberger Defensive weiterhin stabil und ließ daher keine großen Möglichkeiten der Heimmannschaft zu.

In der 79. Minute belohnte sich der VfB dann für einen starken Auftritt und erhöhte in Person von Luca Thissen auf 2:0. Kilian Schaar schickte den Angreifer auf die Reise, der dann eiskalt vor Taner einschob. "Wenn du 1:0 führst, dann geht der Gegner mehr und mehr ins Risiko. Es ergeben sich dann zwar Räume auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musst du dann aufpassen, dass du es konsequent und gut wegverteidigt - das haben wir geschafft", äußerte Janßen.

Nach dem 2:0 verpassten es die Gäste die Möglichkeiten zum 3:0 zu nutzen, scheiterten jedoch an sich selbst und am stark aufgelegten Taner. Schlussendlich änderte es allerdings nichts am souveränen und wichtigen Sieg der Homberger. "Die drei Punkte feiern wir und nehmen sie gerne mit", sagte Janßen abschließend über den Erfolg.

Durch den Sieg kletterte seine Mannschaft bis auf den siebten Platz und kann nun mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Somit fand die Hinrunde des VfB ein versöhnliches Ende. Das kommende Liga-Spiel Hombergs findet am 1. Februar 2026 statt. Bis dahin hat das Team von Janßen Zeit sich auf die Rückrunde vorzubereiten und zu regenerieren.