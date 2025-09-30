Homberg nutzt Überzahl eiskalt – VfB schlägt den KFC deutlich

Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den KFC Uerdingen setzte der VfB Homberg am siebten Spieltag ein starkes Ausrufezeichen in der Oberliga. Damit unterstrich der VfB seine gute Form und kletterte bis auf den vierten Tabellenplatz. Die Homberger sicherten sich zudem den zweiten Dreier in Folge. Cheftrainer Stefan Janßen sprach über den Erfolg.
"Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, wir vielleicht ein bisschen feldüberlegen. Torchancenverhältnis 2:1 würde ich sagen. Die klarste Chance hatte Uerdingen mit einem Schuss aus elf Metern an den Innenpfosten" erzählte der Übungsleiter Hombergs. Nach einer umkämpften ersten Hälfte ging es mit einem 0:0 in die Pause. Dabei konnte der KFC von Glück sprechen diese mit elf Spielern antreten zu können. "Uerdingen hatte in der ersten Halbzeit denke ich einmal Glück, dass Noah Tomson nicht die gelb-rote Karte bekommt. Julian (Stöhr) hat sofort darauf reagiert - Das macht ja auch immer einen guten Trainer aus, der sowas sieht. Er hat den Spieler dann vom Platz genommen", verriet Janßen.
Die Begegnung konnten die Uerdinger trotzdem nicht zu elft beenden, denn innerhalb von zwei Spielminuten holte sich Dominik Burghard zwei gelbe Karten ab (50., 52.) und musste somit früher duschen gehen. "Zur zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen schwungvoller zu spielen, haben uns noch ein, zwei Dinge überlegt, die wir vielleicht anwenden wollen. Aber ich glaube fünf oder sechs Minuten nach der Pause kriegt das Spiel einen ganz anderen Touch durch die gelb-rote Karte", sagte der 55-Jährige. Mit Blick auf die Ursache des Platzverweises erklärte er: "Meiner Meinung nach berechtigt - Zwei Fouls hat er sich geleistet, einmal am Trikot gezogen, da hat er gelb gesehen. Dann hat er Julian Bode weggeräumt, kriegt dann die zweite gelbe Karte."
In Überzahl drehten die Homberger dann auf und gingen durch den Treffer von Andres Gerardo Gomez Dimas in Führung (65.). Innerhalb von drei Minuten schlug dann Emir Demiri per Doppelschlag zu und erhöhte auf 3:0 (75., 78.). Durch den Doppelpack Demiris wurde die Partie endgültig entschieden, allerdings hatte der VfB noch nicht genug. Den Schlusspunkt setzte das Tor von Johann Noubissi Noukumo (86.), das gleichzeitig den 4:0-Endstand einbrachte.
Nachdem 4:0-Heimerfolg gegen Uerdingen hatte Cheftrainer Janßen nur noch lobende Worte für seine Mannschaft übrig: "Wir haben es richtig gut gemacht. Ich muss meinen Jungs ein Riesen-Kompliment aussprechen. Wir haben es wirklich toll gemacht, viele schöne Tore erzielt, so gut wie nichts mehr zugelassen hinten, einen guten Rhythmus gehabt, gute Balance zwischen Ballhalten und in die Tiefe zu spielen." Er fügte noch hinzu: "Das war schon gut. Von daher bin ich sehr glücklich über den hohen Sieg gegen KFC Uerdingen."
Es war schon der zweite Sieg in Folge für Homberg in der Oberliga, nachdem 2:1-Sieg beim FC Büderich. Zudem machte der VfB einen großen Sprung in der Tabelle und kletterte von Rang Sieben auf Platz Vier. Im kommenden Liga-Duell wartet der ETB Schwarz-Weiß Essen auf die Truppe von Übungsleiter Janßen. Mit einem weiteren Dreier wäre für die Homberger ein Sprung auf den zweiten Tabellenplatz möglich.