Der VfB Homberg schlägt den KFC Uerdingen mit 4:0 – Foto: Ralph Görtz

Homberg nutzt Überzahl eiskalt – VfB schlägt den KFC deutlich Der VfB Homberg feierte am siebten Spieltag einen beeindruckenden 4:0-Heimsieg gegen den KFC Uerdingen. Vor heimischer Kulisse zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Janßen eine starke Vorstellung und ließ dem Traditionsklub aus Krefeld kaum Chancen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfB Homberg Stefan Janßen Julian Bode + 6 weitere

Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den KFC Uerdingen setzte der VfB Homberg am siebten Spieltag ein starkes Ausrufezeichen in der Oberliga. Damit unterstrich der VfB seine gute Form und kletterte bis auf den vierten Tabellenplatz. Die Homberger sicherten sich zudem den zweiten Dreier in Folge. Cheftrainer Stefan Janßen sprach über den Erfolg.

Umkämpfte erste Halbzeit

"Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, wir vielleicht ein bisschen feldüberlegen. Torchancenverhältnis 2:1 würde ich sagen. Die klarste Chance hatte Uerdingen mit einem Schuss aus elf Metern an den Innenpfosten" erzählte der Übungsleiter Hombergs. Nach einer umkämpften ersten Hälfte ging es mit einem 0:0 in die Pause. Dabei konnte der KFC von Glück sprechen diese mit elf Spielern antreten zu können. "Uerdingen hatte in der ersten Halbzeit denke ich einmal Glück, dass Noah Tomson nicht die gelb-rote Karte bekommt. Julian (Stöhr) hat sofort darauf reagiert - Das macht ja auch immer einen guten Trainer aus, der sowas sieht. Er hat den Spieler dann vom Platz genommen", verriet Janßen. Die Begegnung konnten die Uerdinger trotzdem nicht zu elft beenden, denn innerhalb von zwei Spielminuten holte sich Dominik Burghard zwei gelbe Karten ab (50., 52.) und musste somit früher duschen gehen. "Zur zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen schwungvoller zu spielen, haben uns noch ein, zwei Dinge überlegt, die wir vielleicht anwenden wollen. Aber ich glaube fünf oder sechs Minuten nach der Pause kriegt das Spiel einen ganz anderen Touch durch die gelb-rote Karte", sagte der 55-Jährige. Mit Blick auf die Ursache des Platzverweises erklärte er: "Meiner Meinung nach berechtigt - Zwei Fouls hat er sich geleistet, einmal am Trikot gezogen, da hat er gelb gesehen. Dann hat er Julian Bode weggeräumt, kriegt dann die zweite gelbe Karte."