Homberg lässt spät drei Punkte in Dingden liegen

Der VfB Homberg blieb auch im sechsten Pflichtspiel in Serie ohne einen Sieg und steht somit weiterhin im Tabellenmittelfeld der Oberliga. Trotz einer langanhaltenden 1:0-Führung musste sich die Mannschaft von Stefan Janßen durch einen späten 1:1-Ausgleichstreffer mit einem Zähler zufrieden geben. Der Übungsleiter Hombergs sprach über das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dingden.

Geniestreich von Thissen und später Ausgleich

Der Angreifer nutzte einen Fehler der Blau-Weißen aus. Mit einem kurzen Blick sah Thissen, dass der gegnerische Torwart weit aus dem Tor stand und brachte den Ball gefühlvoll aus knapp 30 Metern im Kasten unter. Mit diesem knappen 1:0 für Homberg ging es dann in die Halbzeitpause.

"Wir haben ein sehr kampfbetontes, lauf- und zweikampfintensives Spiel gesehen - mit einer etwas besseren Halbzeit für uns, gehen da auch in Führung, obwohl es relativ chancenarm war in der ersten Halbzeit. Gehen dann durch einen Geniestreich von Luca Thissen in Führung", erzählte Janßen.

"Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir erst die Ballkontrolle gehabt und der Gegner hat viel mit langen Bällen gearbeitet. Sie haben sich reingefuchst ins Spiel, waren sehr kampfstark und die langen Bälle waren immer wieder gefährlich", sagte der Cheftrainer des VfB. Dingden drückte kurz nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder am Homberger-Torwart Leon Schübel.

Aber auch der VfB hatte Offensivaktion, die allerdings ungenutzt blieben. Die ungenutzten Möglichkeiten rächten sich dann spät, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit netzte Mohamed Salman zum 1:1-Ausgleich ein. Janßen beschrieb die Szene folgendermaßen: "Der Gegner haut den Ball lang in den Sechszehner, das Kopfballduell verlieren wir, die Kopfballverlängerung kommt irgendwie zu einem Spieler von Dingden und von da aus geht der Ball ins Tor."

"Die Liga ist halt verrückt"

Nach dem Treffer der Hausherren war sofort Schluss und somit musste Homberg mit einem Punktverlust leben. "Wenn du so spät das 1:1 bekommst, dann heißt es für mich 1:1 verloren, weil es eine gefühlte Niederlage ist", äußerte Janßen. Er fügte noch hinzu: "Unterm Strich muss man sagen, wenn man die Emotionalität eines solchen Spiels dann weglässt und nur eine Objektivität walten lässt, dann hat sich Dingden den Punkt verdient. So ärgerlich wie es auch für uns ist, aber die Liga ist halt verrückt."

Durch den späten Ausgleichstreffer blieb seine Mannschaft auch im sechsten Pflichtspiel in Folge sieglos. Mit 21 Punkten steht der VfB auf dem neunten Tabellenplatz. Allerdings trennt die Truppe von Janßen zeitgleich nur vier Zähler vom zweiten Rang. Mit einem Sieg im kommenden Spiel könnte sich der Neuntplatzierte in der Tabelle nach oben schieben.

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 14:15 PUSH

Am kommenden Spieltag reist die SpVg Schonebeck nach Duisburg. Mit einem Dreier würde der VfB die sieglose Serie beenden und große Schritte nach oben machen.