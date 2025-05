Homberg II verliert, Lüttingen ist dran! Rumeln vertagt Abstieg

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Mit seinem zehnten Tor in dieser Saison heizt Felix Engeln den Aufstiegskampf noch einmal an! Der Spieler der SV Budberg II sicherte den Gästen den 2:1-Sieg beim VfB Homberg II, der weiter auf die Entscheidung warten muss. Jetzt sind es nur noch vier Punkte, neun sind aber nur noch zu vergeben.

Di., 06.05.2025, 20:00 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Budberg SV Budberg II 0 6 Abpfiff Mit einem starken Auftritt nach dem Seitenwechsel stürmte der SV Budberg II zu einem 6:0 (1:0)-Kantersieg beim TV Asberg. Benedikt Franke traf als einziger SVB-Akteur doppelt, damit sichert sich Budberg im Nachholspiel Rang drei, während der TV Asberg knapp auf Platz fünf bleibt. Am kommenden Wochenende steigt das Spitzenspiel: Im besten Fall kann der VfB Homberg II gegen Budberg II den Aufstieg perfekt machen. Do., 08.05.2025, 19:15 Uhr Büdericher SV BüdericherSV Concordia Rheinberg C. Rheinberg 2 2 Abpfiff Die verspielte 2:0-Führung war bitter, doch trotzdem kann Concordia Rheinberg die Relegation am Sonntag so gut wie sichern. Büdericher SV – Concordia Rheinberg 2:2

Büdericher SV: Malik Adilovic, Tobias Frings (67. Alexander Höppner), Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (46. Alpay Erdem), Maxim Bachmann, Simon Schmitz, Miguel Ernst, Luca Tellmann (46. Philipp Konrad), Daniel van Husen, Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Alexander Bentgens, Niklas Noll, Mujo Adanalic, Jonas Baumbach, Simon Dargel, Jonas van den Brock, Christoph Berghausen, Lars Meier, Kevin Schade (75. Dino Nadarevic), Edis Junuzovic (59. Nils Hoffacker) - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Manfred Wranik - Trainer: Marco Hagl

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jonas van den Brock (5.), 0:2 Christoph Berghausen (32. Foulelfmeter), 1:2 Alpay Erdem (58. Foulelfmeter), 2:2 Daniel van Husen (78.)

Gelb-Rot: Jonas van den Brock (85./Concordia Rheinberg/Unsportlichkeit) Fr., 09.05.2025, 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. FC Alpen VfL Rheinhausen VfL R´hausen 1 7 Abpfiff Der VfL Rheinhausen überholt in beeindruckender Art und Weise Viktoria Alpen in der Tabelle. FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – VfL Rheinhausen 1:7

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Christoph Bühren, Louis Feldkamp (79. Tobias Schmitz), Niels Kuhlmann, Johannes Hoogen, Dejan Pomrehn (86. Kevin Spallek), Danil Kaplich (67. Fabian Haß), Nils Speicher, Mika Heckers - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Kilian Cüneyt Rabe, Leon Skorwider, Cankut Bastutan (66. Denny Schumann), Faruk Yildirim (76. Schamil Kunji), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (76. Faruk Aran), Niklas Stoll, Tom Verberne (54. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Kim Weickart (65. Ogün Sengül) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf

Schiedsrichter: Bosko Tarbuk - Zuschauer: 54

Tore: 0:1 Tom Verberne (14.), 0:2 Kevin Marcel Kroggel (34.), 0:3 Yannic Werner (41.), 0:4 Tom Verberne (45.+1), 1:4 Louis Feldkamp (50.), 1:5 Danil Kaplich (62. Eigentor), 1:6 Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (74.), 1:7 Ogün Sengül (88.) Fr., 09.05.2025, 20:00 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SSV Lüttingen Lüttingen 0 3 Abpfiff + Video Die souveräne Vorstellung des SSV Lüttingen kann der SV Budberg II am Sonntag vergolden, sofern der SVB den VfB Homberg II schlägt. Dann wäre der Rückstand nur noch bei vier Zählern. SV Menzelen – SSV Lüttingen 0:3

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, David Utzka (84. Tim Hebbering), Max Güllekes, Niklas Kiwitt (78. Mario Alkämper), Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann, Leon Kaußen, Robin Brüggen, Tim Lange - Trainer: Frank Griesdorn

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (89. Daniel Zarko), Niels Setzepfandt, Viktor Brem (78. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (86. Emircan Boran), Paul Henrik Voß (78. Sebastian Kühn), Janik Schweers (69. Luca Wiens), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski - Trainer: Fabian Bender

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 168

Tore: 0:1 Janik Schweers (37.), 0:2 Malte Peters (66.), 0:3 Malte Peters (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Tim Lange (SV Menzelen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lasse Gunnar Manten (32.). Die weiteren Ergebnisse Rein rechnerisch hätte der FC Rumeln-Kaldenhausen gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen zwar nicht absteigen können, aber im schlechtesten Fall hätte der Rückstand auf Concordia Rheinberg sieben Punkte betragen. Danach sah es lange aus! Die Gäste führten mit 1:0 und 3:1, aber in der Schlussphase gab es dann das große Erwachen: Chris Exner und Patrick Rentsch trafen beide doppelt für die Hausherren, die nur noch vier Punkte weniger als Rheinberg haben. Die Hoffnung, den direkten Abstieg zu verhindern, lebt.

FC Rumeln-Kaldenhausen – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 5:3

FC Rumeln-Kaldenhausen: Nick Theisejans, Nico Justin Olejniczak, Luca Christian Boese (84. Nico Böhnisch), Niclas Speicher, Fabian-Lukas Embers (59. Lars Ritthoff), Marvin-Christian Rißmeyer (63. Paul Gerdawischke), Chris Exner, Leon Ibishi (69. Patrick Rentsch), Ben Ole van gen Haßend (86. Nick Stefanic), Jonah Siebert, Marco Falk

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Kevin Grothe, Marvin Kowalewski, Elias Grunert, Paul Haag, Ferit Acar, Nico Jeegers (80. Maximilian Marc Lengwenat), Niklas Jahny (22. Dominik Sommer), Maurice Beume (69. Robin Kuypers), Pascal Sikorska, Florian Witte - Trainer: Dominik Semmler - Trainer: Denis Schröder

Schiedsrichter: Daniel Leibig - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Florian Witte (8.), 1:1 Jonah Siebert (9.), 1:2 Florian Witte (44.), 1:3 Maurice Beume (53.), 2:3 Chris Exner (72.), 3:3 Patrick Rentsch (83.), 4:3 Patrick Rentsch (90.), 5:3 Chris Exner (90.)



ESV Hohenbudberg – SV Schwafheim 3:1

ESV Hohenbudberg: Marcel Dias, Mohammed Essarhiri, Samet Cebe, Oshipai von Schwartzenberg, Boris Vertkin, Jawad Ali, Lukas Thieme, Luca Heckt, Ekrem Aksu (80. Shaqir Smakolli), Danilo Ruiz-Cumbo (63. Andres Silvente Perez), Julian Thiel - Trainer: Ralf Röös

SV Schwafheim: Nico Nevio Costanza, Danilo Serra, Linus Schlebusch, Jonas Jaschka (68. Simon Kouam Kengne), Julian Klingen, Hussein Hamdan, Christoph Pinske, Deniz Kaya (58. Jetmir Deskaj), Lars Dickmann, Marius Dyka, Serkan Durak (67. Aboubacar Fofana) - Trainer: Alessandro Vergaro

Schiedsrichter: Markus Nebor - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Jawad Ali (5.), 2:0 Jawad Ali (11.), 2:1 Serkan Durak (17.), 3:1 Boris Vertkin (90.+3)



FC Moers-Meerfeld – SV Millingen 2:1

FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Björn Diebels, Tobias Tyszak, Nico Herzog (14. Sven Kuinke), Tim Küppers, Kai Kunzel, Marvin Ascoua, Kayodie Jacob Eniola, Jannis Schubert, Dustin Eichholz, Nadim Hajroussi - Trainer: Fabian Scholz

SV Millingen: Jannis Schwarz, Luca Jonas Christmann (71. Tom Vennhoff), Finn Luca Stappen (36. Luis Bernd Heinrich), Timur Zenk, Tom Parthum, Maximillian Pullich, Nick Deutz, Henning Hoffmann, Domenique Cremers, Nico Parthum, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Kayodie Jacob Eniola (51.), 2:0 Dustin Eichholz (65.), 2:1 Maximillian Pullich (79.)



TV Asberg – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 0:1

TV Asberg: Thomas Wilbers, Engin Lale, Joshua Noel Hoppe (68. Mahdi Salman), Sahlan Elcim, Danilo Gazija, Alen Brajic, Lars Drauschke, Mirza Mulaomerovic, Junior Holzum, Gökhan Öztürk, Kai Möller (46. Jan David Prednik) - Trainer: Michael Hoppe

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Justin Gellert, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Jonas Händler, Jos Brunck (68. Soner Cakmak), Tobias Zimmermanns, Sadin Hodzic, Musa Can Celik (79. Dzejlan Bisevac), Aldin Mahmutovic (90. Enes Sener) - Trainer: Andreas Oerschkes

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Musa Can Celik (32.)



SV Haesen-Hochheide – Rumelner TV 1:7

SV Haesen-Hochheide: Mert Kirackir, Tarik Mustafa, Meik Kuta, Remsad Sezairi, Berke Kayas, Mussa Tamr, Ramtin Nastaran Tehrani, Yasin Duman, Deldar Zakholy, Muhanad Muayad, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Khaled Sein - Trainer: Omar Bashar Gamal

Rumelner TV: Leon Krahn, Leon Seck, Tim Harenburg, Matthias Schippers, Anes Huskic, Tobias Dolle (61. Patrick Schlechtriem), Florian Maul, Nick Hauptmann (61. Moritz Bergmann), Benjamin Dolle, Kevin Reiser, Kerem Sam (68. Philipp Kissel) - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Günter Jager

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 1

Tore: 0:1 Ramtin Nastaran Tehrani (23. Eigentor), 0:2 Tobias Dolle (46.), 0:3 Nick Hauptmann (48.), 0:4 Nick Hauptmann (56.), 0:5 Nick Hauptmann (59.), 0:6 Benjamin Dolle (80.), 1:6 Ramtin Nastaran Tehrani (84.), 1:7 Kevin Reiser (89.)



VfB Homberg II – SV Budberg II 1:2

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan, Finn Lempert, Stephen Antwi (65. Liam Hildebrandt), Dennis Golomb, Marcel Papenhagen, Illia Venhelaites (60. David Bothe), Florian Czarnecki, Karim Moustafa, Florian Gashi (86. Arber Arifi) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

SV Budberg II: Marius Ebener, Janosch Severith, Kai-Niklas Jahn (70. Jan van Dyck), Jonas Kühnau, Jan Luka Drüppel (63. Marco Härtner), Kevin Carrion Torrejon, Henrik Skodacek (80. Hendrik Knoll), Felix Engeln, Luca Heinrichs, Yannik Kehrmann (85. Jonas Kossmann), Benedikt Franke (80. Niklas Oliver Potreck) - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Mike Kartheuser - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Felix Engeln (11.), 1:1 Florian Czarnecki (25.), 1:2 Felix Engeln (84.)

Das sind die nächsten Spieltage

36. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 18.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - VfB Homberg II

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Haesen-Hochheide



37. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Millingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - OSC Rheinhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 25.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - TV Asberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

