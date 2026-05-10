Homberg II schockt Rheinland Hamborn, Meiderich steigt ab

Rückschlag für Rheinland Hamborn. – Foto: Laura Weyl

Der 31. Spieltag der Bezirksliga 5 hatte reichlich Spektakel zu bieten: Blinort Namoni traf beim 7:6 von SV Rhenania Hamborn gegen SC 1920 Oberhausen sechsmal, Boran Sezen stellte beim 5:2 von Schwarz-Weiß Alstaden gegen TuS Asterlagen auf 37 Saisontore, VfB Homberg II bezwang Tabellenführer Rheinland Hamborn spät, und Duisburger FV 08 rückte durch den Sieg bei SpVgg Meiderich 06/95 bis auf einen Punkt an die Spitze heran.

Schwarz-Weiß Alstaden hat eine starke Reaktion auf einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gezeigt und TuS Asterlagen noch mit 5:2 bezwungen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig, weil Diar Mustafa die Gäste bereits in der achten Spielminute in Führung brachte und nach einer halben Stunde sogar auf 2:0 erhöhte. Alstaden blieb jedoch im Spiel, verkürzte noch vor der Pause durch Boran Sezen auf 1:2 und kam nach dem Seitenwechsel endgültig zurück. Sezen verwandelte nach 63 Minuten einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe die Gastgeber trotz der Gelb-Roten Karte gegen Danny Walkenbach aufdrehten. Fabian Stratmann brachte Alstaden in der Schlussphase erstmals in Führung, Sergen Sezen legte kurz darauf das 4:2 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Boran Sezen, der in der 90. Minute seinen Dreierpack perfekt machte und nun bei 37 Saisontoren steht. In der Tabelle festigt Alstaden mit 39 Punkten Rang zehn, während Asterlagen mit 37 Zählern direkt dahinter bleibt.

TuS Viktoria Buchholz hat im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 5 vorgelegt und GSG Duisburg nach einem Rückstand noch deutlich mit 4:1 geschlagen. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Moment, weil Mamadou Billo Kante GSG nach 26 Minuten in Führung brachte. Buchholz fand aber noch vor der Pause zurück, als Tobias Eickmanns kurz vor dem Seitenwechsel zum 1:1 ausglich. Nach der Pause kippte die Partie dann zugunsten der Gastgeber: Fabian Rahmacher traf zum 2:1 (52.), Elias Benedikt Schnell erhöhte wenig später auf 3:1 und brachte die Viktoria damit klar auf Kurs. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte David Jan Polanetzki, der in der Schlussphase zum 4:1-Endstand traf (88.). Durch den Sieg verbessert sich Buchholz mit 29 Punkten auf Rang 14 und zieht am 1. FC Mülheim-Styrum vorbei, der allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. GSG Duisburg bleibt mit 17 Punkten Tabellenletzter.

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 und SuS 09 Dinslaken haben sich nach einer torreichen ersten Halbzeit 2:2 getrennt. Dinslaken erwischte den besseren Start, weil Tim Waclawek die Gäste nach 14 Minuten in Führung brachte. Danach drehte Neukirchen-Vluyn die Partie zunächst durch Danny Rankl, der erst zum Ausgleich traf und zehn Minuten später das 2:1 folgen ließ. Die Gäste fanden jedoch noch vor der Pause eine Antwort, als Adrian Broja zum 2:2 traf (41.). Nach dem Seitenwechsel blieb es bei diesem Zwischenstand, wodurch beide Teams auch in der Tabelle eng beieinanderbleiben: Neukirchen-Vluyn steht mit 51 Punkten auf Rang sieben, Dinslaken folgt mit 44 Zählern auf Rang neun.

SuS 21 Oberhausen hat beim VfL Repelen einen klaren 4:1-Auswärtssieg gefeiert und sich im unteren Tabellenbereich weiter Luft verschafft. Leo Prinz brachte die Gäste nach 23 Minuten in Führung, Repelen antwortete aber noch vor der Pause durch Robin Rasche, der zum 1:1 ausglich. Kurz vor dem Seitenwechsel war erneut Prinz zur Stelle und sorgte für das 2:1 der Gäste. Nach der Pause machte SuS 21 den Sieg dann endgültig klar: Prinz traf zum dritten Mal und stellte auf 3:1, ehe Samuel Mensah in der Schlussphase den 4:1-Endstand erzielte. Oberhausen kletterte mit 36 Punkten auf Rang zwölf und liegt nun vor Homberg II. Repelen bleibt mit 44 Zählern Achter.

Mülheimer SV 07 hat das direkte Duell beim Duisburger SV 1900 mit 3:1 gewonnen und sich in der Spitzengruppe auf Rang drei vorgeschoben. Die Gäste entschieden die Partie im Grunde schon vor der Pause, weil Lennard Kaiser nach 24 Minuten das 1:0 erzielte und Denys Kalashnik nur wenig später auf 2:0 stellte. Kalashnik legte kurz vor dem Seitenwechsel noch das 3:0 nach und brachte den MSV damit klar auf Kurs. Der DSV kam erst spät durch Stephan Nachtigall zum 1:3, mehr war für die Gastgeber nicht mehr drin. Beide Teams stehen nun bei 63 Punkten, Mülheim hat durch den Sieg und das bessere Torverhältnis aber den dritten Platz übernommen, während Duisburg auf Rang vier zurückfiel.

Duisburger FV 08 hat den Patzer des Tabellenführers genutzt und bei SpVgg Meiderich 06/95 mit 3:2 gewonnen. Der Tabellenzweite legte vor der Pause eine scheinbar komfortable Grundlage, weil Julian Sistig nach 28 Minuten das 1:0 erzielte, Hüseyin Rasitoglou kurz vor der Pause nachlegte und Ebrima Salma Njie noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte. Nach der Pause wurde es aber noch einmal eng: Tobias Marco Freiwald verkürzte auf 1:3, kurz darauf sah Filip Dimeski auf Seiten des DFV die Rote Karte. Meiderich nutzte die Überzahl zumindest für den Anschluss durch Lukas Roman (78.), zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Der DFV steht nun bei 70 Punkten und liegt nur einen Zähler hinter Rheinland Hamborn, während Meiderich mit 19 Punkten Vorletzter bleibt und absteigt.

VfB Homberg II hat dem Tabellenführer Rheinland Hamborn eine empfindliche Niederlage beigebracht und sich selbst wichtige Punkte verschafft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Eren Taskin Rheinland in Führung (55.), doch Homberg blieb im Spiel und kam durch Florian Gashi nach 67 Minuten zum Ausgleich. Als vieles auf ein Remis hindeutete, setzte der eingewechselte Semir Demiri in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1. Für Rheinland Hamborn war es im Titelrennen ein schwerer Rückschlag, weil der Vorsprung auf Duisburger FV 08 auf einen Punkt geschmolzen ist. Homberg II steht nach dem Erfolg bei 35 Punkten und hat sich als Tabellen-13. weiter von der gefährlichen Zone abgesetzt.

1. FC Mülheim-Styrum und SV Genc Osman Duisburg haben sich in einem spektakulären Spiel 5:5 getrennt. Genc Osman führte früh durch zwei Foulelfmeter von Ishak Öztürk und Yassine Bel-Mustapha, doch Styrum antwortete vor der Pause durch Ayuk Etengeneng und Hatim Bentaleb, der in der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte ausglich. Nach dem Wechsel drehte Styrum die Partie komplett: Bentaleb traf zum 3:2, Marco Olivieri erhöhte auf 4:2, ehe Bentaleb mit seinem dritten Treffer sogar das 5:2 erzielte. Genc Osman gab sich aber nicht geschlagen. Argjent Emrula verkürzte, Bel-Mustapha brachte die Gäste weiter heran, und Emrula rettete in der Schlussphase noch das 5:5. Styrum steht mit 29 Punkten auf Rang 15, Genc Osman bleibt mit 62 Zählern Fünfter.

____

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum

Sa., 16.05.26 18:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Meiderich 06/95

So., 17.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfL Repelen

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Viktoria Buchholz

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSG Duisburg

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 17.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900



33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07

So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg

So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen

So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz