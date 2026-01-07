Homberg hat Titelverteidigung im Blick

Durch einen Dreier in Kleve beendete der VfB Homberg die Hinserie auf dem siebten Rang. Doch durch die enge Tabellensituation der Oberliga bleibt weiterhin vieles in der Rückrunde offen für die Duisburger. Allerdings stehen zunächst vier Testspiele und die Titelverteidigung bei der Hallenstadtmeisterschaft für das Team von Übungsleiter Stefan Janßen an.

Der VfB Homberg setzte mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Kleve nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen einen versöhnlichen Schlusspunkt. Nun stehen allerdings schon die nächsten Aufgaben auf dem Plan für Janßen und seine Truppe.

In diesem Jahr gibt es jedoch einen neuen Modus - durch das geringe Teilnehmerfeld gibt es in diesem Jahr nur zwei anstatt vier fünfer-Gruppen. Zudem sind vier Teams fest gesetzt für die Finalrunde- darunter auch Homberg.

Am 10. Januar geht der VfB als Titelverteidiger in die Stadtmeisterschaft des Kreises Duisburg und misst sich mit 13 weiteren Teams. Als Gegner Hombergs steht dabei bisher nur ein Verein fest - der Bezirksligist Duisburger SV 1900. Im vergangenen Jahr marschierten die Homberger ohne einen einzigen Punktverlust in beiden Gruppenphasen in das Halbfinale. Durch einen knappen 2:1-Sieg gegen den TuS Asterlagen stand die Mannschaft von Janßen daraufhin im Finale, in dem sie souverän mit 7:3 gegen den Bezirksligisten Rheinland Hamborn gewann.

Der Modus wird allerdings keine große Rolle in der Zielsetzung des Cheftrainers spielen, denn die Ambitionen für das Turnier sind klar. Auf die Frage welche Rolle die Hallenstadtmeisterschaft für ihn und seine Mannschaft spielt, antwortete Janßen: "Eine sehr wichtige. Wir sind Titelverteidiger und möchten gerne gewinnen." Mit Blick auf mögliche Verletzungen und Rückschläge fügte er noch hinzu: "Aber nicht um jeden Preis."

Starke Vorbereitungsgegner

Die Stadtmeisterschaft ist jedoch nur der erste Schritt der Vorbereitung des Oberligisten. Nach dem Ende des Turniers und somit vor dem Ligastart, stehen vier Testspiele für den VfB an.

Es geht gegen die U-19 des SC Rot-Weiß Oberhausen, den SV Scherpenberg, die SpVg Schonnebeck und den SV Schermbeck. Somit warten starke Testspiel-Gegner auf die Mannschaft von Janßen, die sie wiederum auf die Rückrunde vorbereiten sollen. Der 55-Jährige weiß dabei durch seine jahrelange Erfahrung, wie wichtig eine Testspielphase sein kann. "Jede Vorbereitung ist Grundlage einer halben Saison", erklärte der Übungsleiter.

Zwar haben die Duisburger einen elf-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze, allerdings beträgt der Abstand zu Rang Zwei zeitgleich auch nur fünf Zähler - somit hat der VfB auch in der Rückrunde noch die Chance in die Spitzengruppe der Liga zu gelangen. Die sportlichen Schwerpunkte setzt Janßen dabei folgendermaßen: "Nach Analyse der Hinrunde Verbesserungen herbeizuführen. In der ersten Woche liegt der Schwerpunkt auf Kleinfeldspiele in Vorbereitung auf den Hallenstadtpokal."

Wie der VfB Homberg schlussendlich in den Testspielen und allen voran bei der Hallenstadtmeisterschaft abschneiden wird, bleibt abzuwarten.