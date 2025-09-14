Homberg gewinnt dank spätem Siegtor, Kleve bleibt schadlos

Die DJK Arminia Klosterhardt kombiniert derzeit Defensive mit Offensive, das Team von Dustin Arnold bezwang auch die Sportfreunde Baumberg (2:0) und ist damit ligaweit die einzige Mannschaft ohne Gegentreffer.
Ein Achtungserfolg gelang unterdessen dem VfB Homberg, der den TSV Meerbusch dank eines Last-Minute-Treffers mit 3:2 niederrang. Der 1. FC Kleve startete nach einjähriger Absenz makellos. Dank eines 2:1-Sieges gegen die U16 des Wuppertaler SV - die aktuell noch auf den ersten Punkt wartet- bleibt Kleve weiter schadlos.
3. Spieltag
17.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FSV Duisburg
17.09.25 1. FC Kleve - 1. FC Bocholt
17.09.25 TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch
17.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SG Unterrath
17.09.25 Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
17.09.25 Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
18.09.25 SSVg Velbert - Wuppertaler SV
