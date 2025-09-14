 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Meerbusch verlor knapp.
Meerbusch verlor knapp. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Homberg gewinnt dank spätem Siegtor, Kleve bleibt schadlos

U17-Niederrheinliga: Mit der DJK Arminia Klosterhardt, dem VfB Homberg und dem 1. FC Kleve bleiben drei Teams verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Die DJK Arminia Klosterhardt kombiniert derzeit Defensive mit Offensive, das Team von Dustin Arnold bezwang auch die Sportfreunde Baumberg (2:0) und ist damit ligaweit die einzige Mannschaft ohne Gegentreffer.

Ein Achtungserfolg gelang unterdessen dem VfB Homberg, der den TSV Meerbusch dank eines Last-Minute-Treffers mit 3:2 niederrang. Der 1. FC Kleve startete nach einjähriger Absenz makellos. Dank eines 2:1-Sieges gegen die U16 des Wuppertaler SV - die aktuell noch auf den ersten Punkt wartet- bleibt Kleve weiter schadlos.

So läuft der 2. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
3
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
2
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
0
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
3
Abpfiff

So geht es weiter


3. Spieltag
17.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FSV Duisburg
17.09.25 1. FC Kleve - 1. FC Bocholt
17.09.25 TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch
17.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SG Unterrath
17.09.25 Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
17.09.25 Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
18.09.25 SSVg Velbert - Wuppertaler SV

