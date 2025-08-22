Homberg geht mit Selbstvertrauen in das Duell gegen Jüchen

Nach dem 3:1-Erfolg über den TSV Meerbusch trifft der VfB Homberg am zweiten Spieltag auf den VfL Jüchen-Garzweiler. Die Jüchener holten am ersten Spieltag mit einem 0:0 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen einen ersten Punkt in der Oberliga. Es wartet also eine schwere Aufgabe auf Stefan Janßen und sein Team.

Das letzte Pflichtduell beider Mannschaften fand vor etwas mehr als elf Jahren statt. Damals gewann der VfB nach Elfmeterschießen im Niederrheinpokal. Nun treffen beide Verein in der Liga aufeinander. "Heute Abend in Jüchen erwartet uns ein richtig starker Aufsteiger, richtig viel Erfahrung, viele gestandene Oberliga-Spieler in der Mannschaft. Jüchen ist zuhause auf ihrem Rasenplatz in der kompletten letzten Saison ungeschlagen geblieben. Demzufolge sind die Parameter fürs Spiel klar", sagte Janßen.

Der VfL stieg in der vergangenen Spielzeit klar und verdient mit 69 Zählern aus der Landesliga auf. Auf dem eigenen Sportplatz fuhr Jüchen ganze zwölf Erfolge und vier Unentschieden ein. Keine einzige Niederlage musste der ehemalige Landesligist Zuhause hinnehmen. Homberg wird nun alles daran setzen, diesen Erfolg zunichte zu machen. "Es wird ein richtiger Brocken werden. Wir sind aber auch gut drauf. Wir haben Selbstbewusstsein, wir haben Rückenwind und ich denke das wird ein richtig gutes Oberliga-Spiel heute Abend werden.