Homberg feiert verdienten Heimsieg gegen Ratingen 04/19

Der VfB Homberg meldet sich mit einem verdienten 2:1-Erfolg gegen Ratingen 04/19 zurück und beendet seine sieglose Serie. In einer Partie mit klarer Dominanz nach der Anfangsphase nutzten die Homberger ihre Chancen konsequent. Trotz eines späten Anschlusstreffers des Ex-Hombergers Georgios Touloupis geriet der Heimsieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Trainer Stefan Janßen zeigte sich erleichtert über den wichtigen Dreier.

Die Gäste begannen engagiert, kamen in den ersten Minuten zu zwei Abschlüssen. Zum einen war es Emre Demircan, der nach einem schönen Kombinationsspiel aus der Distanz zum Abschluss kam, doch den Ball dann übers Tor setzte (4.). Wenig später war dann Homberg Keeper Kenneth Christopher Hersey zum ersten Mal gefragt, als er den Schuss aus der zweiten Reihe von Ali Can Ilbay parierte (6.).

Der VfB brauchte ein paar Minuten, um in die Partie zu finden, zeigte sich dann aber effizient und zielstrebig. Berkan Bartu setzte sich im Strafraum stark gegen seinen Gegenspieler durch, brachte den Ball von der Grundlinie in den Rückraum, wo Vahidin Turudija lauerte und zur 1:0-Führung verwandelte. Nur wenig später hätte Luca Thissen fast das 2:0 erzielt, als Homberg erneut über die rechte Seite durchbrach, der Abschluss aus guter Position jedoch das Ziel verfehlte (23.).

Die Hausherren kontrollierten nun das Spielgeschehen fast nach Belieben Auch ein Doppelwechsel der Gäste änderte wenig an den Kräfteverhältnissen – im Gegenteil: Dennis Raschka musste im 65. Minute erneut gegen Thissen retten. VfB Trainer Stefan Janßen hätte gerne in dieser Phase schon den Deckel draufgemacht, da er die Qualitäten der Ratinger kennt: "Dann ist es so wie es immer im Fußball ist. Wenn man so einen starken Gegner dann nicht auf 3:0 stellt dann haben sie ihre Antworten", meint er im Gespräch mit dieser Redaktion. Auf der Gegenseite kamen die Ratinger nach einem geblockten Versuch kurzzeitig zu etwas mehr Präsenz, blieben im letzten Drittel aber lange zu harmlos.

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr

Der Anschlusstreffer in der 87. Minute durch den ehemaligen Homberg Spieler Touloupis, der einen langen Ball kontrollierte und platziert abschloss, brachte noch einmal Spannung in die Partie. Doch Hersey blieb aufmerksam, parierte in der Nachspielzeit einen letzten Abschlussversuch von Zissis Alexandris und hielt damit den verdienten 2:1-Erfolg fest.

Janßen freut sich über den Dreier: "Nach drei Spielen ohne Sieg ist es natürlich wieder schön zu gewinnen," erzählt er. Am Kommenden Sonntag geht es dann gegen den SC St. Tönis. Der SC steht in der Tabelle einen Platz über den Hombergern, also verspricht es hier spannend zu werden.