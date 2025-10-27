Homberg entführt "schmeichelhaften Punkt" aus Frintrop

Auf den starken 4:1-Erfolg gegen die Holzheimer SG folgte für den VfB Homberg ein 2:2-Unentschieden bei der DJK Adler Union Frintrop. Dabei hatten die Homberger Probleme in das Spiel hinein zu finden und mussten zudem lange zittern aufgrund einer Drangphase der Frintroper in Halbzeit Zwei - schlussendlich reichte es jedoch für einen Punkt. Den zweiten Platz musste Homberg allerdings durch Konkurrenz-Siege räumen und so fiel die Mannschaft von Stefan Janßen auf den vierten Tabellenrang zurück. Der Übungsleiter Hombergs sprach mit FuPa Niederrhein über das Duell mit Frintrop.

Ein hin und her

In der Folgezeit der ersten Hälfte wollte Homberg noch die Führung erzielen - Möglichkeiten dazu hatte der Tabellenvierte. "Berkan Bartu muss in der 37, 38 Minute eigentlich das 2:1 machen - steht ganz frei vor dem Torwart. Eine bessere Möglichkeit wäre es wahrscheinlich gewesen in die Ecke zu schieben anstatt mit 120 km/h über das Tor zu schießen, aber sei es drum", verriet Janßen. Somit ging es mit einem 1:1-Remis in die Halbzeitpause.

"Meine Mannschaft hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Die ersten 15 Minuten gingen ganz klar an Frintrop", sagte Janßen zu der Anfangsphase des Spiels. Auf einen Lattenkracher der Hausherren folgte kurze Zeit später der Treffer zur 1:0-Führung durch Yannick Reiners (15.). Das Gegentor war allerdings ein Wachmacher für die Gäste. "Danach haben wir besser ins Spiel gefunden, haben Spielkontrolle übernommen, haben gut nach vorne gespielt. Wir machen dann einen Ausgleich nach einer Standardsituation - Kopfballtreffer von Henrik Scheibe", erklärte der 55-Jährige. Für seinen Abwehrspieler war der Treffer in der 22. Spielminute das erste Saisontor.

"Nach der Pause kommen wir diesmal etwas besser rein. Haben direkt die Spielkontrolle, haben mehr den Ball. Wir spielen gut nach vorne und machen das 2:1 - wieder eine Standardsituation, Kopfballtreffer Kilian Schaar (51.)", erzählte der Cheftrainer des VfB. Die Führung hielt allerdings nicht lange, denn nur sechs Minuten traf Leif Sören Linnig zum 2:2-Ausgleich der Hausherren (57.).

Homberg zittert sich zu einem Punkt

Der Treffer von Linnig gab neue Energie für die Heimmannschaft und so drückte die DJK auf eine erneute Führung. Der Übungsleiter Hombergs sagte folgendes zu dieser Drangphase des Gegners: "Es passierte das, wo man im Fußball sagt: bei dem einen wird es weniger, bei dem anderen immer mehr. Man muss sagen, dass Frintrop einen Angriff nach dem anderen gut durch gespielt hat. Haben bis vor dem Tor sehr effektiv gespielt. Was sie sich vorwerfen müssen ist, dass sie die sehr vielen Torchancen, die sie hatten, nicht genutzt haben und wir dann mit einem sehr schmeichelhaften 2:2 nach hause fahren können." Weiter führte er aus: "Dieses Spiel hätte Frintrop in den letzten 20 Minuten entscheiden müssen, aufgrund der Wahnsinns-Torchancen."

Kurz vor Ende der Partie hatte dann allerdings Homberg noch eine große Möglichkeit um doch noch drei Punkte mitnehmen zu können. "Manchmal ist Fußball verrückt. Wir haben noch eine Möglichkeit - der Torhüter von Frintrop ist zu weit draußen, Marcio Blank ist quasi im eins gegen eins mit ihm. Er hat die Möglichkeit ihn entweder zu umkurven oder rüber zu spielen zu dem mitgelaufenen Jo Noukumo, dann hätte er zumindest mal ins fast leere Tor schießen können. Aber die Chance haben wir dann auch nicht genutzt", schilderte Janßen.

Schlussendlich entführte seine Mannschaft einen glücklichen Zähler aus Frintrop. Abschließend betonte der 55-Jährige: "Am Ende sind wir sehr froh und glücklich über diesen schmeichelhaften Punkt." Durch das Remis bleibt der erste Tabellenplatz weiterhin in Schlagdistanz für seine Truppe.