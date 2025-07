Homam Mahmoud verlässt die Jahn-U21 gen Kuwait

Die U21 des SSV Jahn ist mit einer 1:2-Auswärtsniederlage beim ASV Cham in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Und es steht gleich das nächste Oberpfalz-Duell an für die Regensburger Youngster. Am Samstag kommt die DJK Gebenbach an den Kaulbachweg. Zwischen den beiden Spieltagen gibt der Verein eine Personalmeldung ab. Es dreht sich um Homam Mahmoud . Der 19-jährige Angreifer verlässt die Jahnschmiede, ihn zieht es nach Kuwait an den Persischen Golf.

Konkret wechselt das Fußballtalent, das Teil der syrischen U20-Nationalmannschaft ist, zum Al-Fahaheel SC. Zwei Jahre stürmte der Syrer für den SSV Jahn, erst in der U19 und dann in der Bayernliga-U21. Die vergangenen Monate verliefen wegen Verletzungen nicht wie gewünscht. Aufgrund einer Bänderverletzung während der Herbstrunde sowie Leistenproblemen in der Frühjahresrunde kam Mahmoud in der Vorsaison nur zu elf Einsätzen.



„Nach zwei intensiven und besonderen Jahren beim SSV Jahn ist es für mich Zeit, Abschied zu nehmen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser Zeit begleitet haben, bei meinen Trainern, dem gesamten Staff und natürlich bei den Jungs auf und neben dem Platz. Danke für euren Support, das Vertrauen und die gemeinsamen Momente. Der SSV Jahn war für mich mehr als nur ein Verein, es war mein Zuhause. Vielen Dank für alles“, verabschiedet sich der 19-Jährige, der zuvor im Jugendbereich der SpVgg SV Weiden und des VfB Stuttgart aktiv war, mit einer Portion Wehmut aus Regensburg. „Viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft“ wünscht der SSV Jahn in einer Mitteilung.



In der Zwischenzeit schnupperten andere U21-Spieler während der Sommervorbereitung Luft bei den Regensburger Drittliga-Profis. So kamen beim gestrigen Pokalspiel gegen den Kreisligisten SG Alerheim (8:0) mit Fabian Ziegler, Volodymyr Kharabara und Jakob Seibold drei Akteure aus dem Bayernliga-Kader zu Einsatzzeiten. Stürmer Ziegler stand sogar in der Startelf und legte die ersten zwei Tore auf, nach der ersten Halbzeit wurde er ausgewechselt.